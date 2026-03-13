Canelo Álvarez evoluciona de su lesión para pelear en septiembre

El proceso de rehabilitación física del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, progresa conforme a los plazos establecidos tras la intervención quirúrgica en su codo izquierdo realizada el pasado mes de octubre y que hasta ahora lo mantiene alejado de los ensogados profesionales.

Su entrenador, Eddy Reynoso, confirmó recientemente que el tetracampeón mundial ha retomado los trabajos de impacto, lo que marca una etapa importante en su regreso a la actividad competitiva.

La preparación actual del Canelo Álvarez se enfoca en recuperar la movilidad y fuerza necesaria para encabezar una cartelera internacional programada para el segundo semestre del presente año.

Estado actual de la lesión y entrenamientos

Durante un encuentro con medios de comunicación en Guadalajara, Reynoso detalló que el progreso del púgil es positivo y que ya se encuentra realizando ejercicios específicos en el gimnasio.

“Bien, está tranquilo, él está recuperándose ya del codo. Ya se puso a entrenar, a golpear aparatos”, declaró Eddy Reynoso según un video publicado por el medio especializado Izquierdazo.

Este avance permite que Canelo Álvarez mantenga su condición física general mientras los médicos y su equipo técnico supervisan la respuesta del tejido operado ante la carga de trabajo.

Planes para el combate en Arabia Saudita

El equipo de trabajo tiene la mirada puesta en el 12 de septiembre, fecha en la que se espera que el boxeador regrese al cuadrilátero en un evento de gran magnitud organizado en el Medio Oriente.

A pesar de que los entrenamientos ya iniciaron, el campamento formal de Canelo Álvarez comenzará en unas semanas, una vez que la fecha del enfrentamiento esté más próxima y se defina la estrategia.

“Estamos esperando que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos. Él va a pelear en septiembre, no sabemos todavía con quién”, añadió Reynoso sobre el futuro de su pupilo.

Criterios de selección para el próximo oponente

El compromiso en Arabia Saudita forma parte de un proyecto internacional, lo que implica que el rival de Canelo Álvarez no podrá ser de nacionalidad mexicana para cumplir con los requisitos del evento.

La organización busca un enfrentamiento contra un campeón mundial de las 168 libras, división en la que el tapatío ha consolidado su carrera en los últimos años y donde busca nuevos retos.

Entre las opciones que se manejan en el mercado boxístico se encuentra Christian Mbilli, quien recientemente fue elevado a campeón regular, dándole a Canelo Álvarez una alternativa sólida para defender sus posiciones.

Panorama de los títulos mundiales

Tras el retiro de Terence Crawford de ciertas categorías y el desconocimiento de algunos de sus títulos, el escenario de los pesos súper medianos presenta vacantes que generan nuevas oportunidades.

Aunque existen otros monarcas en la división, como José Armando Reséndiz, las condiciones contractuales de la próxima función descartan enfrentamientos entre compatriotas para esta fecha específica.

El objetivo principal de Canelo Álvarez sigue siendo mantenerse en la cima del boxeo mundial, demostrando que su evolución física le permitirá enfrentar a los mejores exponentes extranjeros de su peso.

Sigue leyendo:

– Caín Velásquez brindó sus primeras declaraciones tras estar cinco años en prisión

– Mike Tyson tiene altas expectativas para la revancha Mayweather-Pacquiao

– Jai Opetaia aún mantendría su título de campeón FIB