Arnold Barboza Jr. se fajó para convertirse en nuevo campeón mundial

El boxeador californiano Arnold Barboza Jr. alcanzó la gloria este sábado por la noche en el Honda Center de Anaheim, California. Tras superar un periodo de inactividad y dudas personales, el púgil logró imponerse con autoridad para reclamar el título mundial de peso wélter de la OMB, marcando un regreso triunfal, venciendo a Kenneth Sims Jr.

La victoria de Arnold Barboza Jr. se selló mediante una decisión unánime contundente tras doce asaltos de acción frente a Sims Jr. Los jueces del encuentro entregaron tarjetas de 117-111, 118-110 y 120-108, reflejando el dominio que el peleador de El Monte ejerció durante la mayor parte del compromiso.

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Este triunfo representa un giro radical en la carrera del atleta, quien venía de sufrir una dura derrota ante Teófimo López en mayo del año pasado. Aquel tropiezo lo sumergió en una etapa de desmotivación profunda, alejándolo de los gimnasios por varios meses.

El impacto del cambio de división

Una de las claves del éxito para Arnold Barboza Jr. fue su transición de la categoría de las 140 libras a las 147 libras. Según sus propias palabras tras el combate, este cambio físico le permitió llegar con mucha más energía y fortaleza.

“Pelear en 147 libras marcó una gran diferencia para mí. Les digo, incluso comí un bistec el martes, algo que normalmente no podía hacer antes. Mi cuerpo se sentía más fuerte y con más energía”, declaró Arnold Barboza Jr. en la entrevista oficial realizada por la plataforma DAZN al finalizar la contienda.

“Nos aislamos en el campamento, lejos de la familia. Momentos como el de esta noche hacen que todo valga la pena”, sostuvo el californiano.

Desarrollo táctico frente a Kenneth Sims Jr.

Aunque el combate inició con un ritmo pausado que generó cierta impaciencia en el público, Arnold Barboza Jr. mantuvo la calma y la agresividad necesaria para controlar el centro del ring.

A partir del octavo asalto, la superioridad técnica de Arnold Barboza Jr. se hizo más evidente al trabajar con el jab de izquierda sobre el ojo derecho de su oponente, el cual terminó prácticamente cerrado.

Próximos retos y unificación

Con este nuevo cinturón en su poder, Arnold Barboza Jr. se posiciona como una pieza fundamental en la división de los pesos wélter. En su lista de potenciales oponentes figuran nombres de alto perfil como Ryan García, Devin Haney y Rolando Romero, quienes también buscan dominar la categoría en el corto plazo.

Sin embargo, tras la pelea surgió la posibilidad de un enfrentamiento local contra Alexis Rocha, quien también obtuvo una victoria en la misma cartelera.

Arnold Barboza Jr CALLS OUT Keyshawn Davis🚨 pic.twitter.com/3rkdl9roF6 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) March 15, 2026

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