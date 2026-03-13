Shakur Stevenson busca rival y ahora reta a Lamont Roach

Tras su reciente éxito en el Madison Square Garden, el boxeador estadounidense Shakur Stevenson, se encuentra evaluando las opciones para su siguiente aparición en el cuadrilátero. El interés de la comunidad boxística se ha centrado en su disposición para enfrentar a figuras que han demostrado un alto nivel competitivo ante rivales de élite.

Recientemente, Shakur Stevenson capturó el título superligero de la OMB al vencer a Teófimo López, un logro que lo posiciona como campeón mundial en cuatro categorías de peso diferentes. Esta trayectoria incluye coronas en las divisiones pluma, superpluma y ligero, consolidando su estatus dentro del deporte actual.

Aunque todavía no se ha definido si su próximo combate se llevará a cabo en las 135 o 140 libras, el nombre de Lamont Roach ha surgido como un oponente atractivo. Roach ganó notoriedad internacional tras su enfrentamiento contra Gervonta Davis, donde muchos analistas consideraron que su desempeño fue superior al del actual monarca.

El análisis sobre el desempeño de Lamont Roach

Durante una entrevista en el programa Nightcap Show, el pugilista compartió su visión técnica sobre lo sucedido entre Roach y Davis.

“Sí, creo que Roach le ganó. Pensé que sin la rodilla habría ganado esa pelea”, comentó Shakur Stevenson en la citada fuente. Con estas palabras, el boxeador hizo referencia a la controversia del noveno asalto, donde un movimiento de Davis no fue contabilizado como una caída oficial por parte de los jueces.

Esta valoración del talento de Roach ha motivado que el interés por una unificación o un duelo directo crezca entre los aficionados. Al reconocer la calidad de su colega, Shakur Stevenson reafirma su intención de medirse contra los peleadores que atraviesan su mejor momento físico y técnico.

La disposición para un enfrentamiento directo

El deseo de concretar esta pelea no es solo una observación técnica, sino una propuesta abierta para los promotores y organismos internacionales. El peleador estadounidense ha dejado claro que un choque contra Lamont Roach representa el tipo de desafíos que busca para elevar su legado en el boxeo profesional.

“Me encantaría pelear contra Lamont Roach. Una pelea entre Lamont Roach y yo sería increíble. Los mejores contra los mejores”, puntualizó Shakur Stevenson según las declaraciones recogidas por el Nightcap Show. Esta apertura al combate facilita las negociaciones entre los equipos de trabajo de ambos deportistas.

Por su parte, Lamont Roach viene de obtener un empate contra Isaac “Pitbull” Cruz en diciembre y tiene una orden vigente para disputar el título ligero del CMB contra William Zepeda. Este contexto añade presión a las decisiones que deba tomar Shakur Stevenson respecto a su peso y sus futuros compromisos mandatorios.

Shakur Stevenson talks about a potential future fight with Gervonta Davis 🗣️



“I would love it, but at the end of the day if somebody says they never gonna fight me…f*ck you, I don’t need you bro.”



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