Óscar Collazo sigue imbatible y retuvo títulos unificados ante Jesús Haro

El puertorriqueño Óscar Collazo consolidó su posición en la cima del boxeo mundial este sábado por la noche en el Honda Center de Anaheim. Durante el evento coestelar de la velada, el actual monarca unificado de las 105 libras defendió con éxito sus coronas de la AMB y la OMB frente al retador méxicoamericano Jesús Haro.

La superioridad técnica de Óscar Collazo quedó de manifiesto desde los primeros compases del encuentro. Aunque el primer asalto sirvió como una etapa de reconocimiento mutuo, el campeón comenzó a imponer su ritmo a partir del segundo giro, utilizando combinaciones precisas que impactaron tanto en las zonas blandas como en el rostro de su oponente.

El dominio de Óscar Collazo se basó en una acumulación constante de castigo y un manejo impecable de los ángulos de ataque.

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Un desenlace determinado por la esquina

Al finalizar el sexto episodio, la esquina de Jesús Haro tomó la decisión de no continuar con la contienda para proteger la integridad física de su peleador. Tras recibir una cantidad considerable de impactos durante tres rounds consecutivos, el equipo del retador notificó al árbitro el abandono, decretando así el nocaut técnico a favor de Óscar Collazo.

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Con este resultado, Óscar Collazo elevó su récord profesional a 14 victorias sin derrotas, sumando su undécimo triunfo por la vía rápida.

El desempeño del “Pupilo” reafirmó las valoraciones de los especialistas que lo ubican como uno de los peleadores más completos en las clasificaciones actuales de “libra por libra” del boxeo internacional.

En la misma función, se registraron otros resultados destacados para el boxeo californiano. Alexis Rocha venció por decisión unánime al excampeón mundial Joseph “JoJo” Diaz Jr., con puntuaciones de 97-93, 98-92 y 100-90, en un combate que sirvió de antesala para las peleas de campeonato mundial.

Metas de unificación total

Tras la conclusión del pleito, el equipo de trabajo del campeón expresó su satisfacción por el nivel mostrado ante un rival que llegaba con ambiciones de dar la sorpresa. Óscar Collazo destacó que su preparación física fue fundamental para mantener la intensidad durante los seis asaltos que duró la acción en el cuadrilátero.

“Estamos listos para los grandes retos y queremos todos los cinturones de las 105 libras”, indicaron fuentes cercanas al campamento de Óscar Collazo tras la victoria. Por ahora, el púgil regresará a Puerto Rico para descansar antes de retomar las negociaciones que podrían definir su próximo combate histórico antes de finalizar el año 2026.

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