Pelea del Canelo Álvarez no cambiaría de sede pese a los conflictos en Medio Oriente

La planificación para la próxima función de boxeo protagonizada por Saúl Canelo Álvarez se mantiene sin modificaciones oficiales hasta la fecha. A pesar de la inestabilidad política y los conflictos bélicos que involucran a diversas naciones en el Medio Oriente, en especial Irán, la organización del evento previsto para el 12 de septiembre en Arabia Saudita continúa bajo los términos establecidos originalmente.

El panorama en la región ha generado dudas sobre la seguridad de eventos deportivos internacionales, afectando disciplinas como el fútbol y la Fórmula 1. Sin embargo, en lo que respecta al regreso del Canelo Álvarez al cuadrilátero bajo el concepto de “México contra el mundo”, no existen reportes de una posible cancelación o traslado de la sede a otro país.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager del campeón mexicano, confirmó que la comunicación con los organizadores no ha indicado ningún giro en los planes. La intención de los promotores es mantener la fecha firme para el mes de septiembre, confiando en que las condiciones permitan el desarrollo normal de la velada boxística.

Declaraciones del equipo de Canelo Álvarez

Ante la incertidumbre generada por la situación entre Irán e Israel, Eddy Reynoso fue consultado sobre posibles notificaciones de cambio. En declaraciones concedidas al portal Izquierdazo, el estratega fue enfático al señalar que el estatus del combate de Canelo Álvarez sigue siendo el mismo que se anunció hace unos meses.

“No, ahorita todavía no se ha hablado de cambiar de sede. Tenemos la fecha firme para septiembre como había anunciado Canelo, que va a ser México contra el mundo”, puntualizó Reynoso a la mencionada fuente.

El entrenador también aprovechó para señalar que el proceso de selección de los combatientes que integrarán la cartelera está en marcha.

El objetivo es presentar una producción de alto nivel donde participen destacados talentos del boxeo nacional para acompañar la pelea estelar del Canelo Álvarez.

Preparativos para la función en Arabia Saudita

El proyecto, impulsado originalmente por Turki Al-Alshikh, contempla que el boxeador tapatío dispute un título mundial en territorio árabe. A pesar de la suspensión de actividades en ligas locales de la región por el conflicto bélico, el equipo de Canelo Álvarez se concentra en la confección de una de las funciones más ambiciosas del año.

¿Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene rival para 2026? 🚨



Eddy Reynoso comparte que siguen en la búsqueda de rival para el boxeador tapatío 👊



🗣️ "Quisiéramos la revancha con (Terence) Crawford… pero ahorita no está disponible"#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/XjI7NkV7Jn — Box Azteca (@BoxAzteca7) March 13, 2026

Reynoso concluyó su intervención mencionando que el enfoque actual es puramente deportivo y organizativo. “Se está confeccionando una buena función y vamos a ver qué peleadores mexicanos pueden pelear”, finalizó el mánager, dejando claro que el compromiso del Canelo Álvarez con su afición sigue vigente para la fecha pactada.

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