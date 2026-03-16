Rolando Romero propone fecha y sede para enfrentarse a Devin Haney

El panorama de las 147 libras podría tener un enfrentamiento de unificación próximamente. El actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando Romero, confirmó que existen negociaciones en curso para medirse ante Devin Haney. Según el monarca, ya se ha presentado una propuesta formal que ubica el duelo en el estado de Nevada.

La planificación de este combate sugiere como fecha tentativa el 30 de mayo. El escenario elegido sería el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, un recinto con amplia tradición en eventos de pago por evento. Rolando Romero sostiene que las conversaciones han avanzado de manera positiva y que solo resta la formalización por parte del equipo rival.

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A pesar de que los términos económicos parecen atractivos, el contrato aún no ha sido devuelto con las firmas correspondientes. No obstante, Rolando Romero confía en que el acuerdo se concrete pronto, basándose en la recepción inicial que tuvo la oferta por parte de los representantes de Haney.

Detalles de la negociación según Romero

En una entrevista concedida al medio especializado FightHub TV, el peleador de ascendencia cubana ofreció detalles sobre el estado del proceso. Comentó que ha pasado cerca de una semana desde que se envió el documento y que el propio Haney admitió públicamente que las condiciones son favorables para ambas partes.

“Dijo que era una gran oferta. Parece que podría concretarse el 30 de mayo aquí en Las Vegas, en el MGM. Ha pasado aproximadamente una semana y todavía no han firmado el contrato, pero él mismo lo dijo, le enviamos una oferta favorable”, explicó Rolando Romero a FightHub TV.

Además, el púgil bromeó sobre la demora en la respuesta de su oponente. Sugirió que el equipo de Haney podría estar analizando detalladamente los términos antes de comprometerse. Aun así, Rolando Romero reiteró su disposición para subir al cuadrilátero en la fecha propuesta para definir quién es el mejor de la división.

El contexto de la división wélter

Este choque enfrentaría a dos de los actuales campeones mundiales del peso wélter. Devin Haney llega a esta instancia con un récord invicto y como poseedor del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su reciente triunfo sobre Brian Norman Jr. lo ha consolidado como una de las figuras técnicas más relevantes de la categoría.

Rolando “Rolly” Romero dice que hablar demasiado de boxeo puede arruinar la promoción de una pelea. Cree que el deporte crece cuando logra atraer a los aficionados casuales. Como no tiene tecnica piensa que su forma de pelea es clave.#Boxeo #NoticiasBoxeo #BoxingStuds… pic.twitter.com/HJ2qLghkNZ — Boxing Studs Noticias (@BoxingStuds) March 16, 2026

Por su parte, Rolando Romero llega con el impulso de su victoria sobre Ryan García en 2025. Tras la vacante dejada por Jaron Ennis, el peleador agresivo se estableció como el referente de la AMB. Un triunfo en esta unificación pondría al ganador en la ruta directa hacia el campeonato indiscutido de las 147 libras.

Actualmente, la categoría atraviesa una etapa de alta competitividad con monarcas como Ryan García en el CMB y Lewis Crocker en la FIB. La realización de la pelea que promueve Rolando Romero resultaría determinante para clarificar la jerarquía en una de las divisiones más seguidas por la afición internacional.

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