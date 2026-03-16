Tyson Fury y Anthony Joshua tendrían un acuerdo de pelea y transmisión por Netflix

La industria del boxeo profesional ha recibido reportes sobre un posible cierre en las negociaciones entre los pesos pesados más influyentes del Reino Unido. Tras casi una década de intentos fallidos, diversas fuentes indican que el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua ya cuenta con un acuerdo firmado de manera privada para llevarse a cabo próximamente.

Este enfrentamiento ha sido uno de los más solicitados por los seguidores de la categoría máxima. A pesar de que ambos pugilistas ya no poseen títulos mundiales en la actualidad, el interés comercial y deportivo se mantiene elevado. El acuerdo incluiría una plataforma de difusión inédita para este tipo de eventos de alto perfil en el boxeo británico.

Según las informaciones recientes, la logística y los contratos promocionales que antes impedían el combate han sido resueltos. La intención de Tyson Fury de medirse ante su compatriota responde al deseo de ambos por definir quién es la figura dominante de su generación antes de finalizar sus trayectorias profesionales.

Revelaciones sobre el contrato y la plataforma

El periodista especializado en boxeo, Gareth A. Davies, compartió detalles importantes durante una intervención en el medio talkSPORT. Según sus declaraciones, el contrato ya está asegurado y la pelea será transmitida a nivel global a través de la plataforma de streaming Netflix, marcando un cambio en el modelo tradicional de televisión por suscripción.

“La pelea entre Tyson Fury y Joshua está firmada, ¿de acuerdo? Está firmada en secreto, lo sé de buena fuente. No puedo anunciarlo como una primicia, pero están avanzando hacia ella. Está en manos de gente con mucho dinero. Se emitirá en Netflix. Ya está acordado, ambos quieren la pelea”, afirmó Davies a talkSPORT.

ITS OFFICIAL …



Tyson Fury vs Anthony Joshua is oficial according to TalkSport and Gareth A Davies after meeting in Thailand with Tyson Fury himself



Who wins ? 🇬🇧#boxing #tysonfury #aj — RingLink (@ringlink_boxing) March 16, 2026

Estas declaraciones sugieren que el respaldo financiero detrás del proyecto es sólido. Aunque todavía no se ha realizado un anuncio oficial por parte de las promotoras, el reporte indica que las partes involucradas han avanzado significativamente en la dirección correcta para materializar el evento.

Preparación previa de los boxeadores

Antes de concretar este esperado choque, ambos peleadores tienen compromisos individuales en el calendario. Se espera que Anthony Joshua regrese al cuadrilátero durante el verano, posiblemente en una revancha contra Dillian Whyte. Esta actividad serviría como preparación física y técnica antes de encarar el compromiso mayor frente a su rival histórico.

Por otro lado, el calendario de Tyson Fury registra actividad inmediata. El boxeador tiene previsto subir al ring el próximo mes para enfrentar al peleador ruso Arslanbek Makhmudov. Este duelo será fundamental para evaluar el estado actual del campeón lineal antes de entrar en la fase final de negociación con el equipo de Joshua.

La confirmación de este acuerdo representaría uno de los hitos más grandes en la historia reciente de los pesos pesados. Con la participación de plataformas digitales masivas, la pelea de Tyson Fury buscaría romper récords de audiencia y establecer un nuevo estándar en la organización de combates de unificación de criterios en el deporte.

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