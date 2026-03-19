Jaime Munguía regresa al cuadrilátero y busca destronar a un campeón mundial

El boxeador tijuanense Jaime Munguía ha confirmado su retorno oficial a la actividad profesional para el próximo 2 de mayo en Las Vegas. Tras meses de especulaciones sobre su siguiente paso, se anunció que el exmonarca mundial buscará el cetro supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate formará parte de la cartelera que encabezan Gilberto Ramírez y David Benavídez en la T-Mobile Arena.

Esta será la primera presentación de Jaime Munguía en lo que va del año 2026, marcando un periodo de casi doce meses desde su última aparición oficial. El reto principal para el bajacaliforniano es superar a Armando “Toro” Reséndiz, quien ostenta la corona de las 168 libras.

La promotora PBC hizo oficial el enfrentamiento tras varias semanas de negociaciones reservadas. Para Jaime Munguía, esta representa su segunda oportunidad de coronarse en el peso supermedio, luego de su enfrentamiento contra Saúl “Canelo” Álvarez en mayo de 2024.

Motivación por un nuevo título mundial

El aspirante al título expresó su satisfacción por volver a la escena grande del boxeo internacional en una fecha tan significativa.

“Me emociona mucho volver, especialmente para pelear por un título mundial contra un mexicano como yo”, afirmó Jaime Munguía en el comunicado oficial de la promotora PBC.

El desafío frente a Armando Reséndiz

Por su parte, Armando “Toro” Reséndiz llega a este combate con la intención de realizar su primera defensa exitosa. El actual campeón mundial reconoció la trayectoria de su oponente y la complejidad que representa el estilo agresivo de Jaime Munguía. Reséndiz ve en este duelo la plataforma ideal para demostrar que su ascenso al trono de la AMB no fue una casualidad.

“Para mí, esto es un gran desafío y una enorme motivación. Este tipo de peleas son las que siempre soñé: enfrentarme a los mejores nombres del deporte y demostrar que pertenezco a este nivel”, concluyó Reséndiz.

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