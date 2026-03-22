Tyson Fury está acabado en el boxeo, según su propio padre

El entorno del ex campeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury, atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones de John Fury. El padre del púgil británico afirmó que su hijo ya no cuenta con las condiciones físicas necesarias para competir al máximo nivel. Según su testimonio, el desgaste sufrido en años anteriores ha pasado una factura irreversible en el rendimiento del atleta.

En una entrevista concedida al medio Playbook Boxing, John Fury fue tajante al señalar que la etapa de gloria de su primogénito terminó hace tiempo. “Digo las cosas como las veo y creo que ya pasó su mejor momento”, expresó el progenitor. Para él, Tyson Fury se encuentra rodeado de personas que no son honestas sobre su estado actual y lo hacen creer que todavía es un peleador invencible.

La relación familiar también parece haber sufrido daños colaterales debido a la carrera deportiva. John reveló que su vínculo con Tyson Fury está prácticamente destruido y aclaró que no tiene interés económico en la fortuna de su hijo. El padre del boxeador enfatizó que él fue quien construyó la historia del campeón desde que era un niño, pero que hoy esa conexión se ha perdido por completo.

El impacto de la trilogía contra Deontay Wilder

Para el veterano mentor, el punto de quiebre en la trayectoria de Tyson Fury ocurrió durante sus enfrentamientos contra el estadounidense Deontay Wilder. John Fury sostiene que el castigo recibido en esos tres combates dejó secuelas permanentes en la resistencia del peleador. “Esas peleas lo remataron; Wilder le quitó mucho y ya no tiene las mismas fuerzas”, aseguró a la fuente citada.

A pesar de que el regreso al ring está pactado para el próximo 11 de abril, las dudas sobre su movilidad son persistentes. Su padre advirtió que las piernas de Tyson Fury no responden con la misma agilidad de antes. Esta situación podría representar un riesgo significativo en su compromiso frente a Arnslanbek Makhmudov, un rival que destaca por su potencia física y peligrosidad constante.

John Fury got emotional and said his relationship with Tyson Fury is completely destroyed 😳



“That’s hurt me like you wouldn’t believe. I don’t need you. I don’t need him and his millions. I need nothing off him.”



(via @playbookboxing) pic.twitter.com/0a26RPA28P — Happy Punch (@HappyPunch) March 19, 2026

Un regreso lleno de incertidumbre para el Gypsy King

El mundo del deporte observa con atención este nuevo retorno del monarca británico a los cuadriláteros. Mientras muchos analistas lo ven como favorito, el testimonio de su propio círculo íntimo sugiere que Tyson Fury enfrentará dificultades que antes no existían. La falta de una mirada crítica en su equipo de entrenamiento es lo que más preocupa a su padre de cara al futuro cercano.

Finalmente, John Fury reiteró que la única forma de comprobar estas carencias será el día de la pelea. Cuando suene la campana, Tyson Fury deberá demostrar si todavía pertenece a la élite o si, como afirma su progenitor, su tiempo en la cima ha concluido definitivamente. El desenlace de este conflicto familiar y deportivo se escribirá en su próximo pesaje y actuación profesional.

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