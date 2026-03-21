Jaron Ennis tiene todo listo para enfrentar al boricua Xander Zayas

El panorama del boxeo internacional se sacude con la posibilidad de un enfrentamiento de alto calibre en las 154 libras. Tras la caída de las negociaciones con Vergil Ortiz Jr., el promotor Eddie Hearn ha confirmado que el siguiente objetivo para el boxeador estadounidense es el puertorriqueño Xander Zayas.

El ascenso de Jaron Ennis a la categoría superwélter ha sido contundente tras haber dominado la división de las 147 libras. Su victoria previa ante Uisma Lima dejó claro que su poder de puños se mantiene intacto en este nuevo peso. Ahora, con el respaldo de Matchroom, busca unificar criterios ante los organismos internacionales enfrentando a un campeón consolidado como el joven boricua.

“Hay conversaciones. Estuvimos a punto de cerrar el acuerdo con Vergil Ortiz. Estábamos planeando giras de prensa, así de cerca estuvimos”, declaró Eddie Hearn al portal especializado BoxingScene. El promotor añadió que, aunque no hay una gira de medios planificada todavía, considera que la calidad de una pelea entre Jaron Ennis y Zayas está al mismo nivel de competitividad que el plan original.

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Eddie Hearn says that a fight deal for Jaron Ennis will be signed by next week and that Xander Zayas and Josh Kelly are two options for Boots.



Who will Boots fight?🤔 pic.twitter.com/hr1fi3b9R4 — BoxingScene.com (@boxingscene) March 21, 2026

Negociaciones estratégicas entre promotoras

La viabilidad de este choque ha mejorado significativamente gracias a los nuevos acuerdos comerciales en la industria del boxeo. El reciente entendimiento entre Top Rank y la plataforma DAZN facilita que peleadores de distintas compañías puedan enfrentarse sin los obstáculos burocráticos de años anteriores.

Eddie Hearn explicó a BoxingScene que el proceso ha sido frustrante para el equipo de trabajo debido a los retrasos anteriores. “Tenía previsto pelear en abril o mayo. Ahora será en junio, pero les garantizo que su próxima pelea será importante”, puntualizó el empresario. Según sus previsiones, los detalles finales para ver a Jaron Ennis sobre el ring se concretarán de manera inminente antes de que finalice la próxima semana.

Xander Zayas just posted “AND STILL”

While hitting the Heavy Bag on his Instagram Story😳



Eddie Hearn has just announced Boots will be returning to the ring in June👀



Zayas vs Ennis ⏳⌛️⌛️#Boxing pic.twitter.com/OU014Tr097 — Pound4Pound (@Pound4our4Pound) March 20, 2026

El factor Josh Kelly en la división

A pesar de que el enfoque principal está sobre el duelo contra el puertorriqueño, existe la alternativa de Josh Kelly, actual monarca de la FIB. Kelly viene de una victoria importante sobre Bakhram Murtazaliev y ha manifestado su disposición para peleas de unificación. No obstante, el atractivo económico parece inclinar la balanza hacia el enfrentamiento entre Jaron Ennis y Xander Zayas por encima de otras opciones disponibles.

“Hay muchísimo dinero en juego en la pelea entre Boots y Xander Zayas”, admitió Hearn en su entrevista. El equipo de promoción mantiene todas las vías abiertas, pero subraya que la prioridad absoluta es garantizar que Jaron Ennis dispute un combate de primer nivel que satisfaga las expectativas de la afición y de los organismos que rigen el boxeo mundial.

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