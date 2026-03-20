Ryan García arremete contra Shakur Stevenson: “No eres un monstruo, sino un cachorro”

El boxeador estadounidense de 27 años, Ryan García, ha generado una nueva controversia en el mundo del pugilismo tras sus recientes comentarios dirigidos a Shakur Stevenson. Luego de su importante victoria sobre Mario Barrios, el nuevo campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo busca definir su próximo gran desafío. Sin embargo, las diferencias en las categorías de peso y las prioridades de sus posibles rivales han frenado las negociaciones inmediatas.

La relación entre ambos atletas se ha tensado debido a la indecisión sobre el límite de peso para un posible enfrentamiento. Ryan García ha manifestado su frustración ante la posibilidad de que Stevenson decida bajar a las 135 o 140 libras, divisiones que el californiano ya no puede alcanzar físicamente.

A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, Ryan García lanzó duras críticas contra el estilo y la jerarquía de Stevenson. “Tenía muchas ganas de pelear con Shakur. No eres el mejor, hermano. Ni siquiera demuestras que lo eres. Hay muchos tipos que son unos monstruos. Tú no eres un monstruo; eres como un cachorro”, sentenció el púgil en su intervención digital.

El contexto deportivo de Ryan García

La trayectoria reciente del boxeador ha estado marcada por altibajos significativos, incluyendo una suspensión por dopaje en 2024. Tras cumplir con dicha sanción y ver anulada su victoria sobre Devin Haney, Ryan García logró redimirse al derrotar a Mario Barrios por decisión unánime el mes pasado. Este triunfo le permitió obtener el cinturón verde y oro, consolidando su regreso a los primeros planos del boxeo internacional.

El interés inicial de ambos boxeadores era pactar una pelea en las 144 libras, un punto intermedio que beneficiaba la movilidad de ambos. No obstante, el interés de Stevenson en enfrentar a Lamont Roach en pesos más ligeros ha modificado el panorama.

Diferencias de peso y futuro en el ring

El principal obstáculo para concretar este combate es la disparidad en las metas competitivas de cada equipo. Mientras que Ryan García se siente cómodo y fuerte en el peso wélter, Stevenson parece priorizar el dominio en categorías inferiores. Esta divergencia técnica ha provocado que las negociaciones se estanquen, dejando a los fanáticos a la espera de un acuerdo que parece cada vez más lejano.

El equipo de trabajo de Ryan García analiza ahora otras opciones que le permitan defender su título o buscar la unificación en las 147 libras. La prioridad del boxeador es mantenerse activo y enfrentar a rivales que acepten el desafío en su nueva división de peso.

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