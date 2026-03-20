Jaime Munguía revela su plan para destronar al Toro Reséndiz

El boxeador mexicano Jaime Munguía se prepara para un nuevo desafío por el título mundial de las 168 libras de la AMB. Tras un periodo de un año sin subir al cuadrilátero, el peleador de Tijuana asegura que este tiempo ha sido fundamental para su evolución técnica.

El enfrentamiento contra el mexicano Armando “Toro” Reséndiz se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante este lapso de inactividad competitiva, el atleta se mantuvo enfocado en el gimnasio bajo la supervisión de Eddy Reynoso. Jaime Munguía aprovechó los meses previos para realizar ajustes en su guardia y mejorar aspectos específicos de su defensa y ataque. Esta será su segunda oportunidad de coronarse en la división de los supermedianos tras su enfrentamiento contra Saúl Álvarez en el año 2024.

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El 2 de mayo Las Vegas se pintará de 🟢⚪️🔴



Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Armando Reséndiz vs Jaime Munguía

Óscar Duarte vs Tashiro Fierro

Isaac Lucero vs Alan Sandoval pic.twitter.com/14hSzavwFD — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 18, 2026

“Yo creo que este descanso sin duda fue bueno. No descanso como tal porque siempre estuve activo y entrenando, pero yo creo que me sirvió para recuperar mi cuerpo y para arreglar temas de gimnasio, de corregir guardias, corregir muchas cosas. Yo creo que va a ser una gran pelea”, declaró Jaime Munguía a la promotora Zanfer respecto a su preparación actual.

Adaptación total al Canelo Team

El campamento de entrenamiento ha permitido que el retador se acople de mejor manera al sistema de trabajo de su actual equipo. Esta será la segunda ocasión en la que Jaime Munguía trabaje en una esquina dirigida por Reynoso, lo que genera una mayor confianza en la ejecución de la estrategia. La experiencia previa le sirvió para asimilar las cargas de trabajo y la dinámica del grupo en el gimnasio.

El peleador reconoció que en su combate anterior frente a Surace influyeron factores externos como el horario y los nervios del debut con un nuevo entrenador. Sin embargo, para este compromiso contra el Toro Reséndiz, Jaime Munguía afirma sentirse en plenitud física y mental.

Canelo Alvarez and Jaime Munguia back in the gym working together 🇲🇽



What fights would you like to see next for the pair of super middleweights❓ pic.twitter.com/kBHGJC4iFE — Ring Magazine (@ringmagazine) March 7, 2026

“Sí, sin duda hemos estado trabajando muy bien. Me siento contento de estar ahí con Eddy, agradecido con ellos por abrirme las puertas de su campamento, de su gimnasio y la amistad de todos. La verdad que muy contento, agradecido y listos para ser campeones del mundo este 2 de mayo”, explicó Jaime Munguía.

El camino hacia el título de la AMB

La negociación para este pleito se concretó de manera rápida, desplazando otras opciones que se barajaban para el campeón defensor.

El equipo de trabajo confía en que la frescura física del retador será un factor determinante la noche del evento. Al evitar el desgaste de combates frecuentes, Jaime Munguía llega con una recuperación óptima en sus articulaciones y sistema muscular. La meta es clara: traer el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo de vuelta a su vitrina personal y consolidarse en la élite de los supermedianos.

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