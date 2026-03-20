Finito López rompe el silencio y relata cómo vivió su dura batalla contra el cáncer

El histórico boxeador mexicano Ricardo “Finito” López compartió por primera vez los detalles de su lucha contra un diagnóstico de mieloma múltiple. Durante una visita a Nicaragua, el ex campeón mundial reveló que hace un año los médicos le informaron que su condición era terminal.

Esta etapa representó el desafío más complejo de su trayectoria, superando cualquier enfrentamiento previo en el cuadrilátero por la intensidad del dolor y la incertidumbre.

La enfermedad afectó su médula ósea y se extendió hasta las costillas, provocando malestares físicos que el atleta describió como inigualables. El proceso de recuperación incluyó un total de 15 sesiones de quimioterapia y cinco de radiaciones para combatir las células cancerígenas.

“Me diagnosticaron que me iba a morir y es la pelea más fuerte que he tenido en toda mi vida. Fueron unos dolores brutales. Me dijeron: ‘tienes cáncer en la sangre, se llama mieloma múltiple’. Sentí que me estaban recibiendo los ángeles”, relató Finito López en declaraciones publicadas por el canal de Iván Centeno Padilla.

El apoyo familiar y la superación personal

Durante el periodo de hospitalización, el ex monarca del boxeo experimentó una pérdida de peso superior a los 20 kilos. Finito López confesó que sentía una profunda pena al ser visto por su esposa e hijos en un estado de debilidad física tan marcado.

La relación con su fe fue fundamental para mantener la estabilidad emocional durante el tratamiento médico en la clínica. Finito López explicó que, lejos de cuestionar la situación, decidió buscar un aprendizaje en cada etapa del proceso degenerativo.

“Me resucitó Dios, fue un milagro que me haya resucitado. Yo no quería que me viera mi mujer, el que me viera era una vergüenza para mí. Cómo estaba yo así después de haber sido deportista y campeón del mundo”, afirmó Finito López al recordar los 17 días que pasó internado bajo cuidados intensos.

Una nueva perspectiva tras la recuperación

En la actualidad, el diagnóstico de cáncer ha desaparecido de su organismo, lo que el atleta interpreta como una segunda oportunidad de existencia. Finito López enfatizó que ahora vive cada jornada con una intensidad renovada, consciente de la fragilidad de la vida humana. Su testimonio busca inspirar a otros que atraviesan procesos de salud similares a mantener la esperanza y la disciplina en los tratamientos.

El ex peleador invicto concluyó agradeciendo la recuperación total de su salud física y emocional tras los meses de incertidumbre.

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