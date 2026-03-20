David Benavídez anda sin frenos y pide pelear contra Beterbiev y Bivol

El boxeador estadounidense de origen mexicano, David Benavídez, ha manifestado sus ambiciones de conquistar múltiples divisiones tras su próximo compromiso en el peso crucero y parece tener una ruta definida en los cuadriláteros.

El “Monstruo Mexicno” tiene como objetivo principal unificar los títulos en las 175 libras después de enfrentar a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Esta estrategia busca consolidar su posición como uno de los referentes más dominantes del boxeo actual a nivel internacional.

En una reciente entrevista concedida a The Ring, el pugilista detalló que su interés no se limita a un solo campeonato. David Benavídez expresó abiertamente su deseo de medirse ante los nombres más pesados de la categoría de los semipesados.

“He estado esperando pelear con Bivol… y después quiero a Beterbiev. Esas son las peleas que todo el mundo quiere ver. Quiero convertirme en campeón unificado en 175 y ser un campeón dominante”, afirmó David Benavídez al medio especializado.

El compromiso inmediato ante el Zurdo Ramírez

Antes de concretar los duelos con los campeones europeos, el boxeador deberá superar una prueba de fuego el 2 de mayo. En esa fecha, David Benavídez se medirá ante Gilberto Ramírez en un duelo de poder a poder en Las Vegas. El combate representa un reto significativo debido a que ambos peleadores se conocen tras haber compartido sesiones de entrenamiento en el pasado.

El paso a una categoría de peso superior permitirá que el atleta llegue con una condición física distinta a sus compromisos previos. Al no tener que realizar cortes de peso extremos, David Benavídez asegura que su resistencia y volumen de golpeo se verán incrementados significativamente.

“Esta vez no tengo que drenar peso… voy a ser el monstruo por diez. Pensé que era solo poder de un golpe… pero mi fuerza real es la velocidad y las combinaciones. Ahora voy a lanzar combinaciones… y voy a encontrar el objetivo”, señaló David Benavídez respecto a los ajustes técnicos que ha implementado en su preparación física.

Proyecciones a largo plazo en el boxeo

A pesar de su ascenso en las categorías de peso, el boxeador mantiene los pies en la tierra respecto a un posible salto a los pesos pesados. David Benavídez considera que esa división requiere un nivel de potencia y adaptación que solo se logra con los años.

Por el momento, su enfoque permanece en las 175 y 200 libras, donde busca emular la trayectoria de figuras históricas del deporte.

El objetivo de su equipo de trabajo es construir un legado basado en enfrentar a los mejores oponentes disponibles en cada etapa. Al rechazar por ahora la categoría máxima, David Benavídez prioriza su agilidad y la capacidad de mantener un ritmo de pelea intenso.

“Peso pesado… tal vez en cinco o seis años. Es un nivel completamente diferente de poder”, concluyó David Benavídez, dejando claro que su prioridad actual es cumplir con los retos inmediatos. El mundo del boxeo estará atento a los resultados de mayo para determinar si el camino hacia Bivol y Beterbiev queda despejado para el joven peleador.

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