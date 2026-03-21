Sebastián Fundora se ofrece para pelear en la cartelera del Canelo el 12 de septiembre

La esperada función de boxeo denominada “México vs. el Mundo”, programada para el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, ha comenzado a atraer el interés de las principales figuras del deporte. Tras confirmarse el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez a los cuadriláteros, diversos campeones mundiales han expresado su deseo de participar en este evento.

El actual poseedor del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Sebastián Fundora, manifestó abiertamente su intención de sumarse al respaldo de la pelea estelar. El peleador de origen estadounidense considera que formar parte de este evento en Arabia Saudita es una oportunidad clave para consolidar su trayectoria profesional.

En una entrevista concedida al medio especializado The Ring, Sebastián Fundora detalló sus ambiciones actuales. “Sería genial pelear en la cartelera de Canelo, voy a estar listo para volver a pelear en septiembre después de la pelea con Thurman”, afirmó el campeón.

Sebastian Fundora says a win over Keith Thurman will propel him to superstar status 🤩



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Desafíos en las 154 libras y posibles rivales

Dentro de sus declaraciones, el pugilista mencionó a Vergil Ortiz Jr. como un oponente potencial para asegurar su lugar en la mega cartelera de Riad. Sebastián Fundora se siente plenamente establecido en la división de las 154 libras, la cual califica como la más competitiva del boxeo contemporáneo en la actualidad.

“Todavía me siento cómodo en 154 libras en este momento, y todavía me quedan muchas peleas en la división. Es la mejor división del boxeo y siento que estoy en la cima del mundo”, comentó Sebastián Fundora a The Ring.

Una cartelera en construcción con nombres de peso

El evento del 12 de septiembre todavía no cuenta con un respaldo oficial definido, lo que ha generado una competencia entre varios monarcas para obtener un espacio. Además de la propuesta de Sebastián Fundora, otros nombres como Jesse “Bam” Rodríguez y Emanuel “Vaquero” Navarrete han mostrado interés. Incluso se menciona la posibilidad de que Brandon Figueroa defienda su corona pluma de la AMB esa misma noche.

Antes de concretar cualquier acuerdo para viajar a Medio Oriente, el campeón superwélter debe superar su compromiso del 28 de marzo contra Keith Thurman.

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