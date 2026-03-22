Carlos Adames defendió con éxito su cetro CMB al vencer a Austin Williams

El boxeador dominicano Carlos Adames retuvo su corona de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) la noche de este sábado en Orlando, Florida. En un enfrentamiento celebrado en el Caribe Royale Resort, el campeón se impuso por decisión unánime al estadounidense Austin Williams tras doce asaltos de acción constante. Los jueces entregaron tarjetas de 118-108, 117-109 y 117-109 para confirmar la superioridad del monarca.

A pesar de un inicio impetuoso por parte del retador, Carlos Adames logró ajustar su estrategia a partir del segundo episodio. Una mano derecha potente impactó en el rostro de Williams, enviándolo a la lona y cambiando el ritmo del combate.

Aunque el estadounidense logró reincorporarse y mostrar resistencia física, la confianza y el control del cuadrilátero permanecieron en manos del dominicano durante el resto de la velada.

“Sabíamos que él vendría con mucha energía, pero mi experiencia fue la clave para mantener la calma”, comentó Carlos Adames a la cadena ESPN tras finalizar la pelea.

Carlos Adames proved to be too much for Austin ‘Ammo’ Williams 👊 pic.twitter.com/c3Ye7oSsoA — Ring Magazine (@ringmagazine) March 22, 2026

Dominio técnico y recuperación física de Adames

El desempeño del campeón fue especialmente notable en los asaltos intermedios, donde exhibió una técnica depurada y movimientos defensivos que frustraron a Williams. Al bajar la guardia y utilizar contragolpes precisos, Carlos Adames demostró una madurez boxística que dejó al retador sin opciones tácticas.

Cabe recordar que Carlos Adames tuvo que ausentarse de una cartelera previa en Nueva York debido a una enfermedad que requirió hospitalización. “Estar de vuelta y defender lo que es mío después de los momentos difíciles en enero me hace sentir muy orgulloso de mi equipo y de mi preparación”, declaró el boxeador dominicano.

Carlos Adames & Austin “Ammo” Williams TRADE POWER PUNCHES, then Adames HURTS Williams with a SHORT RIGHT to the BODY in ROUND 6 🔥#AdamesWilliams | #Boxingpic.twitter.com/Sbm8tWCY7r — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) March 22, 2026

El futuro de la división de peso mediano

Con un récord de 25 victorias y solo una derrota, el peleador conocido como “Caballo Bronco” se consolida como uno de los campeones más estables del organismo verde y oro. La victoria sobre Williams, quien llegó al combate con una foja respetable, reafirma que Carlos Adames está listo para buscar peleas de unificación o enfrentamientos contra los nombres más mediáticos de las 160 libras.

El equipo de trabajo del dominicano espera definir pronto su siguiente movimiento en el calendario boxístico. Mientras tanto, Carlos Adames continuará su preparación para asegurar que su reinado en el peso mediano se mantenga firme ante los nuevos prospectos de la categoría que buscan una oportunidad por el título mundial.

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