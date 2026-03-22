Lester Martínez hizo historia al convertirse en campeón mundial en California

El boxeo guatemalteco alcanzó una cima inédita este fin de semana en San Bernardino, California. El púgil Lester Martínez se impuso por decisión unánime ante el estadounidense Immanuwel Aleem, conquistando así el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las tarjetas de los jueces reflejaron un dominio absoluto con puntuaciones de 120-108, 119-109 y 118-108 a favor del centroamericano.

Con este resultado obtenido en el National Orange Show Event Center, Lester Martínez eleva su récord profesional a 20 victorias sin derrotas. El combate fue una exhibición de técnica y potencia por parte del guatemalteco, quien utilizó su jab y el uppercut para neutralizar a un rival que, a pesar de su resistencia, nunca pudo descifrar la estrategia del nuevo monarca.

Lester Martinez has made history, becoming Guatemala’s first-ever boxing champion after capturing the WBC super middleweight interim title. 🇬🇹🥊



This is a massive moment not just for him, but for an entire country that has never seen one of its own reach this level in boxing.… pic.twitter.com/Z5qcWDHlaK — History Photographed (@HistoryInPics) March 22, 2026

“La prueba para todo boxeador es ganar por nocaut. Entiendo que debo ser cauteloso con el boxeador que teníamos enfrente. Estoy un poco decepcionado, pero también contento, porque esta noche lo importante era conseguir la victoria”, declaró Lester Martínez al terminar el pleito.

Un paso decisivo hacia la élite de las 168 libras

La victoria posiciona al guatemalteco como el retador oficial para el ganador del duelo de unificación programado entre Christian Mbilli y Saúl “Canelo” Álvarez.

A pesar del triunfo histórico, el equipo de trabajo del boxeador mantiene una postura de autoexigencia. Brian “Bomac” McIntyre, entrenador del guatemalteco, señaló que esperaba un desenlace por la vía rápida dada la preparación realizada. Sin embargo, reconoció que Lester Martínez ha mostrado una evolución constante en su juego de pies y en la selección de sus impactos desde su última presentación.

“El chico podría haberlo hecho mejor… Buscaba el nocaut. Quizás falló un poco en su técnica. Pero estoy contento con la victoria”, confesó McIntyre en una entrevista exclusiva para BoxingScene. El preparador también sugirió que los grandes nombres de la división podrían evitar un enfrentamiento con su pupilo tras observar el castigo que es capaz de asimilar y devolver.

Próximos compromisos y el sueño del título absoluto

El calendario para Lester Martínez ya contempla un retorno al ring el próximo 28 de agosto en Los Ángeles, como parte de las festividades de “El Chapín”. Esta presentación servirá para mantener el ritmo de competencia antes de buscar el cinturón absoluto del CMB. El boxeador reiteró su disposición para enfrentar a cualquiera de los líderes de la categoría supermediana.

“Es importante ganar esta noche y estar preparados para lo que venga después… sabemos que nos enfrentaremos a una competencia mejor, y que aún nos esperan pruebas difíciles”, concluyó Lester Martínez. Con el título interino en su poder, el pugilista ha dejado los recintos rústicos para entrar formalmente en la conversación de las grandes carteleras televisadas a nivel global.

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