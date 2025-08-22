Alicia Machado se abre sobre sus problemas de adicciones y sus desórdenes alimenticios

La venezolana Alicia Machado, a quien recientemente vimos como capitana en ‘Miss Universe Latina, El Reality’, abrió su corazón en una conversación íntima que tuvo con la coach Adriana Gallardo, con quien habló sobre varios aspectos de su vida personal, incluidos los diversos problemas que afrontó con las adicciones y los desórdenes alimenticios.

La ex Miss Universo revivió, en una conversación que duró más de 90 minutos, lo mal que la pasó tras ganar el certamen de belleza que la catapultó a la fama, pero que también se terminó convirtiendo en su peor pesadilla.

“Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”, se sinceró La Machado en un fragmento de su conversación.

La bella sudamericana detalló también lo mal que la pasó cuando no comía absolutamente y llegó a pesar tan solo 48 kilos, un número muy bajo para una mujer de su estatura y de su complexión.

“Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua”, compartió Alicia sobre sus momentos más críticos con la alimentación.

Además de darse un espacio en la emisión para hablar de sus desórdenes alimenticios, Alicia también se dio tiempo para hablar de su adicción a las anfetaminas, las cuales guardaban relación con sus deseos de verse delgada.

“Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar. Nunca he consumido drogas para divertirme”, compartió Alicia, quien reconoce que su peores años fueron de los 19 a los 30, donde vivió de todo un poco, sin embargo, la llegada de su hija le cambió la vida y le abrió los ojos.

