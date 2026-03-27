Alicia Machado: “Muy pronto, una serie en la que estoy como productora ejecutiva e idea original”

Alicia Machado fue parte de la portada de la revista “Somos La Revista”. Esto le permitió conversar con la prensa y ponerse al día con los medios sobre lo que está pasando en su vida recientemente.

Confirmó que está en una nueva relación y cómo, gracias a la pareja con la que está actualmente, se siente ilusionada con la posibilidad de casarse y vivir en familia. Sin embargo, sobre este punto también es honesta y ve problemas en sus deseos y su lógica, alegando que: “Aunque no creo, porque ya estoy muy mañosa, ya tengo muchos años sola”.

A nivel profesional, por otra parte, confirmó que en estos momentos está enfocada en trabajar en lo que ella describe como su “ópera prima”. En entrevista dijo: “Muy pronto, una serie en la que estoy como productora ejecutiva e idea original”.

Mezcal TV coincidió con Machado en dicho evento durante su paso por la alfombra roja y, cuando fue cuestionada sobre los actores que podrían formar parte de la producción de su serie, esto fue lo que dijo: Bueno, hay muchos actores que quisiera tener, pero entre esos, me gustaría contar con un Gael García. Me encantaría tener a Itatí Cantoral, que es una excelente colega con la que he trabajado muchas veces como actriz; la quiero mucho”.

También agregó: “Me gustaría trabajar nuevamente con Eduardo Yáñez, con Edgar Ramírez; me encantaría. Me encantaría tenerlos en mi ópera prima, claro que sí”.

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