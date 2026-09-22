Terapia de pareja: 4 señales ocultas de que es necesario

Para que dos personas asistan a terapia de pareja, no necesariamente tiene que haber una crisis de por medio: infidelidades, peleas por asuntos familiares o evidentes desacuerdos de convivencia. En algunos casos, el desgaste de una relación ocurre por señales que incluso están “ocultas”.

Pese a que visitar a un consultorio profesional sigue siendo tabú para muchas parejas, este tipo de ayuda, que comienza con una decisión, es capaz de salvar una relación de un quiebre inminente.

La Sociedad Americana de Psicología (APA) explica que tener diferencias con la pareja es parte de una relación, bien sea noviazgo o matrimonio, y que lo importante es cómo abordarlas. También señala que repetir una y otra vez la misma discusión es una señal para considerar ayuda profesional.

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4 señales ocultas de que es necesario ir a terapia de pareja:

1. No discuten porque ya no les interesa entenderse

Dejar de discutir no es sinónimo de buena noticia, podría ser que ya no intentan llegar a un acuerdo. Si uno de los dos evita determinados temas porque anticipa una discusión, cambia de conversación o prefiere guardar silencio antes que expresar lo que siente por evitar una pelea, existe un problema de fondo que hay que tratar.

Hablar constantemente no es lo mismo que comunicarse. La coach Jennifer Kelman, experta en salud mental y psicoterapeuta licenciada, dice: “No basta con hablar del día, cada persona debe ser capaz de expresar cómo se siente acerca de las cosas”.

Una comunicación saludable no consiste únicamente en hablar sobre las compras, el trabajo, los hijos o las tareas domésticas, también implica poder expresar necesidades, emociones y preocupaciones.

2. Pelean por lo mismo una y otra vez sin notarlo

Por muy pequeña que parezca, tener una misma discusión una y otra vez significa que no se ha estado resolviendo la causa. Generalmente, una pelea aparentemente superficial podría ocultar una necesidad emocional no antendia.

Por ejemplo, una discusión sobre dinero termina hablando de confianza o una diferencia sobre las vacaciones acaba convirtiéndose en un reproche por falta de atención.

Asimismo, la APA identifica la repetición de una misma discusión como una situación en la que un psicólogo puede ayudar a mejorar la comunicación y encontrar formas más saludables de manejar el desacuerdo.

3. Distancia emocional pese a estar juntos

Esta señal puede pasar desapercibida porque la pareja continúa funcionando en apariencia. Pagan las cuentas, cumplen con sus responsabilidades y pasan tiempo bajo el mismo techo, pero dejaron de compartir aquello que los conectaba.

La distancia emocional también puede aparecer cuando uno de los integrantes siente que sus preocupaciones no son escuchadas o que cualquier intento de acercamiento termina en indiferencia.

En estos casos, la terapia puede proporcionar un espacio estructurado para identificar esas dificultades y aprender nuevas formas de comunicarse.

4. Parecen amigos, no pareja

Esto ocurre especialmente en las parejas que llevan muchos años juntas. Pierden la complicidad, el romanticismo y empiezan a tener un “exceso de confianza” que los lleva a parecer amigos en lugar de novios o esposos.

“La gente está ocupada y puede ser difícil mantener vivo el romance, llevando tu relación hacia un plano más de amistad que a una relación romántica e íntima”, asegura Jennifer Kelman.

La principal dificultad que enfrentan estas parejas es la pérdida de la pasión, por lo que empiezan a aparecer los problemas en la intimidad. También la falta de romance va acompañada del desinterés que puede destruir cualquier relación sentimental.

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