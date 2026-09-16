Por qué algunas personas prefieren enviar mensajes antes que llamar, según la psicología

¿Prefieres enviar mensajes antes que llamar? No estás solo y tiene una explicación. Los mensajes de texto permiten leer, pensar y responder cuando existe disponibilidad y, desde la psicología de la comunicación, existen motivos que van más allá de la timidez.

Una investigación publicada en Communication Reports, en 2026, encontró que los adultos jóvenes muestran una mayor preferencia por los mensajes y una mayor ansiedad ante las llamadas que las personas de mayor edad. El estudio también identificó un elemento clave: la sensación de control que ofrece la comunicación escrita.

El trabajo analizó específicamente cómo la posibilidad de preparar y editar un mensaje se relaciona con la preferencia por escribir y con la ansiedad frente a las llamadas. Los autores encontraron que esa percepción de control ayuda a explicar parte de las diferencias en la manera de comunicarse.

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Escribir permite controlar el ritmo de la conversación

Una llamada ocurre en tiempo real. Cuando alguien pregunta algo, la otra persona tiene que escuchar, interpretar lo que acaba de oír, elaborar una respuesta y expresarla prácticamente al mismo tiempo.

En un mensaje sucede lo contrario. El receptor puede leerlo, dejarlo unos minutos, pensar qué quiere decir, escribir una respuesta, corregirla y enviarla cuando considere que está preparada.

Ese margen puede resultar especialmente valioso cuando el tema es delicado o requiere precisión. En este sentido,uUna persona puede preferir escribir no porque quiera evitar al interlocutor, sino porque necesita más tiempo para organizar sus ideas.

Un estudio con 336 estudiantes universitarios relacionó precisamente la preparación, la sensación de control y la menor inhibición con una mayor utilización de la mensajería instantánea en conversaciones complicadas.

¿Significa que la persona tiene ansiedad social?

No necesariamente y esta es una de las principales diferencias que conviene establecer. Que alguien evite las llamadas o prefiera escribir no permite diagnosticar timidez, ansiedad social ni ningún otro trastorno.

De hecho, un estudio publicado en Journal of Experimental Psychology: General examinó a personas con distintos niveles de ansiedad social mediante dos investigaciones, una con 125 estudiantes universitarios y otra con 303 adultos de la comunidad.

Los resultados no encontraron que las personas con mayor ansiedad social fueran más propensas a comunicarse digitalmente en lugar de hacerlo cara a cara. Además, las asociaciones entre ansiedad social y emociones negativas o positivas aparecieron independientemente del medio utilizado.

En otras palabras, el chat no funciona como un refugio emocional universal. Una persona puede sentirse más cómoda escribiendo y, al mismo tiempo, experimentar ansiedad en determinadas interacciones tanto digitales como presenciales.

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