Qué significa ver las mismas películas y series, según la psicología

Mirar una película o serie una y otra vez es más común de lo que crees. Si al tener diversas opciones disponibles en plataformas de streaming, terminas viendo lo mismo casi siempre, expertos en psicología aseguran que esto puede tener una relación importante con tu manejo de emociones.

La razón es que una película o serie conocida puede ofrecerte algo “extra” que una producción nueva no garantiza: previsibilidad. Ya sabes qué ocurrirá, cómo evolucionará la historia y cuál será su desenlace, por lo que puedes disfrutarla sin sentir incertidumbre por una trama desconocida.

Especialmente en días de llenos de cambios personales ansiedad o cansancio, este hecho genera bienestar emocional, buen manejo del estrés y comodidad al espectador.

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¿Por qué volver a ver una serie puede ayudar a manejar las emociones?

Cristel Antonia Russell, investigadora de la Graziadio Business School de la Universidad Pepperdine; y Sidney J. Levy, profesor y erudita seminal (fallecido en 2018), realizaron un estudio publicado en el Journal of Consumer Research.

Este analizó por qué las personas ven una y otra vez lo mismo, es decir, el re-consumo voluntario de producciones. La investigación plantea que este hecho no necesariamente constituye una repetición pasiva.

Según ambos investigadores, las personas pueden recurrir nuevamente a determinadas producciones para regular sus emociones, afrontar períodos de transición y reconectar con aspectos de su propia identidad.

La familiaridad tiene un papel central: saber qué ocurrirá permite que la persona se concentre más en disfrutar la experiencia que en intentar anticipar el siguiente acontecimiento. Por eso, una serie favorita puede convertirse en una especie de espacio seguro al que resulta fácil regresar.

‘Mi Pobre Angelito (Home Alone)’, una película que suele verse en todas la navidades, es un ejemplo de ese “espacio seguro” emocional. Crédito: Ksenia Shestakova | Shutterstock

La nostalgia también explica por qué repetimos nuestras películas favoritas

Una película puede quedar asociada a una etapa determinada de la vida, a determinadas personas o a una sensación concreta. En este sentido, esa nostalgia podría llevar al espectador a recordar cómo se sentía cuando la vio por primera vez.

En este sentido, determinadas producciones funcionan como una especie de “ancla emocional”, capaz de conectar el presente con experiencias anteriores, la felicidad que sentía en ese entonces y un espacio seguro para reconectar con vínculos afectivos o momentos importantes.

Y hay otro aspecto interesante: aunque la película permanezca exactamente igual, la persona que la observa “no es la misma”.

Una producción vista a los 20 años puede provocar interpretaciones distintas cuando se vuelve a mirar a los 30 o 40. Algunos diálogos adquieren otro significado, determinados personajes pueden ser comprendidos de una manera diferente y situaciones que antes parecían secundarias pueden cobrar mayor importancia.

Esto significa que, pese a repetir una película o serie, no significa que vayas a experimentar lo mismo.

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