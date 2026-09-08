Avena de café para desayunar: cómo prepararla en 10 minutos

Rápido, fácil de preparar, quita el hambre y hasta lleva café (Yeiii). Encontramos en internet una receta para desayunar que merece la oportunidad: avena de café.

A través de su canal de YouTube Objetivo Cook by Karla, la chef y creadora de contenido Karla Alzuro compartió los ingredientes y la preparación completa.

“Saludable, alta en proteína y muy saciante. Queda cremosita, con mucho sabor a cafecito y realmente deliciosa”, describió la experta. También destacó que no solo funciona para el desayuno, sino también como una merienda muy nutritiva. “Es como comerse un postre, pero saludable”, afirmó.

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Cómo preparar la avena de café en 10 minutos

Los ingredientes que vas a necesitar:

3 cucharadas de copos de avena

1 taza de leche de almendras o la que prefieras

1 shot de café cargado o café soluble (lo puedes disolver directamente en la preparación)

Azúcar o endulzante al gusto

Canela en polvo al gusto

1 scoop de proteína sin sabor (opcional)

Manos a la obra:

En una olla mediana puesta al fuego, empieza colocando la taza de leche, que puede ser de tu preferencia. Para su receta, Karla Alzuro utilizó leche de almendras.

Seguidamente, agrega las tres cucharadas de avena, que puede ser instantánea o en copos enteros, y el azúcar o endulzante al gusto.

Ahora vas a revolver con un molenillo hasta que la mezcla obtenga una consistencia agradablemente espesa. Es conveniente hacerlo a fuego medio para controlar la preparación.

Llegó el turno del café negro, el cual debes verterlo sobre la leche con avena y continuar revolviendo un par de minutos más hasta que se mezcle por completo y mantenga el espesor deseado.

Fuera del fuego, el siguiente paso (opcional) es añadir un scoop de proteína en polvo sin sabor. Aquí es donde también consigues un mayor efecto saciante. Sin embargo, si no tienes la proteína, al menos cuentas con los beneficios de la avena en hojuelas.

Llegó el momento de verter nuestra avena de café en la taza, procurando que sea lo suficientemente espaciosa. Una de tamaño mediano puede ser suficiente. Si quieres añadirle estética para la foto que seguro deseas en tus historias, utiliza una transparente y de vidrio.

Finaliza la preparación espolvoreando canela en polvo o cacao en polvo, adornando por último con un puñado de nueces, almendras o maní sin sal, lo que le añade un toque crunchy. ¡A disfrutar!

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