Los Pumas a punto de amarrar fichaje de Robert Morales en medio de ofertas de peligrosos tiburones

Robert Morales tiene a la directiva de los Pumas de la UNAM trabajando a marchas forzadas para cerrar de una vez por todas la compra definitiva de su carta, en una negociación que se encuentra a merced de los billetazos que preparan otros colosos del balompié nacional.

Las altas esferas del conjunto del Pedregal sostuvieron reuniones clave a lo largo de la semana con el entorno del ariete paraguayo para avanzar en la contratación definitiva del jugador, buscando que este mismo viernes se pueda dar el esperado “humo blanco” y asegurar su continuidad en la Cantera.

Sólo restan "detalles" para que Pumas hagas oficial la compra de Robert Morales.Siguen las negociaciones y mesas de diálogo, pero haya avances importantes. @record_mexico pic.twitter.com/NGgKxHMSCM — René Tovar (@Rene_Tovar) November 5, 2026

El atacante guaraní llegó al club universitario a inicios de este 2026 bajo la condición de préstamo por un año procedente del Deportivo Toluca, y su brutal rendimiento —donde se consagró como el máximo romperredes auriazul con 9 dianas para llevar al equipo a la gran final— desató el apetito de los clubes más poderosos de la Liga MX.

Hay quienes apuntan que la directiva felina no vería con malos ojos pagar la cláusula tasada supuestamente en cinco millones de dólares (alrededor de $93 millones de pesos mexicanos); un movimiento arriesgado pero con la mira puesta en sacarle jugo pronto al paraguayo mediante una futura venta que les deje las arcas llenas.

Aunque las pláticas entre la directiva felina y el atacante se han desarrollado con total cordialidad, los temas pendientes se centran en el salario del futbolista y la duración del contrato, pues los universitarios buscan amarrarlo por tres o cuatro años para blindarlo por completo de cualquier otra tentación económica.

En el campamento de la UNAM saben perfectamente que no pueden cantar victoria ni dar por hecho el trato hasta que el papelito esté firmado y se haga el anuncio oficial, ya que cualquier descuido en las cifras salariales le dejaría la puerta abierta a los peligrosos tiburones del mercado que acechan desde la capital y el norte del país.

?Pumas decidió hacer uso de la opción de compra por Robert Morales.

*??Ya se trabaja para pagarle a Toluca los u$s 5M en cuotas y está todo muy avanzado con el agente del ?? por su nuevo contrato. ?https://t.co/GJKC5jVRkA pic.twitter.com/GCS45FlOxs — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 31, 2026

Con una marca de 14 goles en 39 compromisos con la camiseta universitaria y la titularidad indiscutible en la bolsa, “La Pantera” se mantiene en la órbita de la Selección de Paraguay y como una de las piezas más codiciadas de la liga, obligando a los Pumas a abrir la cartera si no quieren ver cómo les arrebatan a su gran referente de ataque.

Seguir leyendo:

– Brian Rodríguez se sobrecarga el cuádriceps y deja colgadas a las Águilas para duelo contra Pumas

– Cruz Azul cocinaría el robo de Robert Morales a los Pumas

– Una diferencia de media hora separó a Memo Ochoa de jugar para sus “odiados” Pumas











