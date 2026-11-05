Mayeli Alonso desvela cuánto llegó a ganar por su última temporada en “Rica, Famosa, Latina”

José Eduardo Derbez es el conductor del programa de entrevistas “Mixologando”, en donde ha logrado entrevistar a las personalidades más reconocidas del mundo del entretenimiento mexicano e hispano. Su más reciente conversación fue con Mayeli Alonso, reconocida empresaria del mundo de la belleza, exesposa de Lupillo Rivera y participante de realities como “La Casa de los Famosos 2” y “Rica, Famosa, Latina”.

En esta plática, Mayeli fue muy generosa con José Eduardo. A él le habló sobre sus problemas para bajar de peso y de cómo un problema con la tiroides fue lo que realmente le impedía conseguir que sus seguidores viesen un cambio notable en ella. Recordó que por esto mismo, muchos le recriminaban que sus productos para bajar de peso podrían no ser efectivos, ya que en su propio cuerpo parecían no tener efecto. La verdad detrás de todo esto es que Mayeli enfrentaba problemas de salud.

Sobre su matrimonio con Lupillo Rivera habló poco, pero confesó que nunca le fue infiel. Que él se quedó con esa idea, pero que realmente nunca lo engañó. Aceptó haber sido parte de la tercera temporada de “Rica. Famosa. Latina” le cambió la vida, pero en efecto se crearon problemas en la pareja debido a las distancias y al tiempo que debía trabajar para la misma.

A nivel profesional, dicho reality la catapultó fuertemente y también la convirtió en un personaje que los productores definitivamente querrían en un proyecto por su capacidad para estallar ante los conflictos. Por eso la buscaron para una sexta edición en donde llegaron a ofrecerle 700,000 dólares por retomar el proyecto.

Recordó que para la primera temporada le pagaron $30,000 dólares. Por seis meses de reality. Fue aquí donde aceptó que estuvo a punto de perder su matrimonio por la ausencia que le generó este programa. Y aunque siempre mantuvo a sus hijos junto a ella, se generó una inseguridad a Lupillo.

Mira la entrevista completa aquí:

Sigue leyendo más de Mayeli Alonso aquí:

Mayeli Alonso e hija de Lupillo Rivera protagonizan fuerte discusión

Mayeli Alonso presume en house tour la casa que tiene en Las Vegas con Andy Ruiz

Lupillo Rivera reacciona al nacimiento de la hija de Mayeli Alonso