Lupillo Rivera reacciona al nacimiento de la hija de Mayeli Alonso

Lupillo Rivera dio su opinión sobre el nacimiento de la bebé de Mayeli Alonso, su exesposa. El cantante fue abordado por las cámaras de ‘Despierta América’ y aseguró que sentía que no tenía derecho a opinar.

“Yo no puedo comentar nada porque no me gusta faltarle el respeto. Marco muy bien esa línea, porque ya es otra familia, ya es de otra persona y no me gusta cruzar esa línea nunca”, expresó.

Rivera también fue interrogado sobre el hecho de que la hija de Mayeli Alonso naciera el mismo día que su hermana, Jenni Rivera.

“No sabía la verdad, pero los días son los días. Eso hay que dejárselos a la gente que realmente se lo merece. Mi hermana, el 2 de julio, es un día muy especial, y ese día es mi hermana Jenni. ¿Qué te puedo decir?”, respondió.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ comentó que no mantiene ningún tipo de relación con su exesposa, porque intenta mantener una línea de respeto.

“Eso no tiene que haber (una amistad). Yo creo que hay una línea que se marca entre hombres, y mis respetos”, dijo.

Mientras estaba en ‘La Casa de los Famosos’, Rivera confesó que no era un hombre de una sola mujer y ese fue uno de los detonantes de su divorcio con Alonso, quien al terminar su relación aseguró que el famoso cantante le fue infiel en repetidas ocasiones.

Nacimiento de hija de Mayeli Alonso y Andy Ruiz

Mayeli Alonso y su pareja Andy Ruiz sorprendieron con la noticia del nacimiento de su bebé el 2 de julio. La nota fue divulgada por el Gordo y la Flaca.

Esta sería la tercera hija para la influencer y la sexta para el boxeador. La pareja inició su relación en el año 2023.

Alonso aseguró en marzo de ese año que comenzó a hablar con el boxeador. “El año pasado, a finales, me mandaron un mensaje del Instagram de Andy y me preguntaron algo sobre mis productos, no sé si era él o alguien de su equipo”, mencionó la influencer en un TikTok.

En esa misma transmisión, aseguró “La primera semana de febrero, él me manda un mensaje y ya empezamos a platicar”.

Alonso es madre de Lupita Karizma y L’rey, ambos de su largo matrimonio con Lupillo Rivera. De momento, se desconoce el nombre de su tercera hija.

