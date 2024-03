¡Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, está embarazada!

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, sorprendió a sus seguidores al informar que está esperando un bebé con su pareja actual Andy Ruíz.

La noticia se dio a conocer después de que se revelaran diferentes rumores al respecto. Alonso mostró su avanzado embarazo en un video junto la con el boxeador estadounidense, Andy Ruíz.

En la misma publicación, compartieron otras fotografías y en una de ella se observa una ecografía en la portada de un periódico.

Escribieron: “Baby Destroyer on the way. Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros”.

La influencer no reveló el sexo de su bebé ni cuándo nacerá, pero se presume -por su propia publicación- que nacerá en el verano.

¿Por qué Mayeli Alonso no había revelado su embarazo?

La también empresaria no había revelado ningún tipo de información sobre su embarazo, pero los rumores llegaron primero.

La noticia fue revelada por el programa ‘Siéntese quien pueda’, de Univisión. En el show comentaron que, quizás, Alonso no había dicho nada porque le había vendido la exclusiva a una revista.

La influencer de espectáculo mexicana, Jacqueline Martinez, conocida en las redes como ‘Chamonic’ escribió: “Mayeli Alonso y su pareja, Andy Ruiz, están esperando un bebé y llegará en agosto o septiembre”.

Martínez aseguró que Alonso no había querido decir nada, puesto que tiempo atrás tuvo una pérdida y quería esperar el momento indicado.

“Te deseo lo mejor… esta nueva etapa de tu tercer embarazo, lo disfrutarás al máximo como lo has estado haciendo, te quiero mucho y te respeto. Obviamente sólo su gente cercana sabía de este embarazo”, compartió la influencer de espectáculo en su cuenta de Instagram.

La relación de Mayeli Alonso y Andy Ruíz

El romance de Mayeli Alonso, de 39 años, y Andy Ruíz, de 34, fue muy criticado por el público, puesto que el boxeador aún no se había divorciado de su expareja.

Su relación fue confirmada por las redes sociales en mayo del año pasado y se han mantenido bajo perfil.

“Bebé, te amo mucho y gracias por todo que me has ayudado y gracias por siempre estar a mi lado, en las buenas y en las malas. Gracias a Dios que te puso en mi vida”, le expresó el deportista a la empresaria en diciembre en las redes sociales.

Mayeli mantuvo una larga relación con el cantante Lupillo Rivera, permanecieron juntos desde 2006 hasta 2019. La pareja comparten dos hijos en común Lupita Karizma, que tiene 20 años y L’Rey Rivera; un adolescente de 13 años.

Sobre los motivos de su separación se rumoró acerca de una infidelidad y un supuesto trío. Sin embargo, Alonso negó las acusaciones en su contra y dijo que había demostrado su inocencia.

“Recuerdo que llegué y le dije: ‘cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos”, confesó la empresaria a People en Español.

Después de ese encuentro con Rivera, expresó que no regresó con él.

