Chiquis Rivera frena a Pati Chapoy en ‘Ventaneando’: “Estoy aquí para anunciar mi gira”

Chiquis Rivera visitó el programa ‘Ventaneando’ para promocionar su gira ‘Diamante’ en México. No obstante, un momento incómodo con la periodista Pati Chapoy se volvió tendencia en las redes sociales, generando interés debido a la reacción de Rivera.

Rivera evadió responder una pregunta relacionada a la demanda presentada por ella y sus hermanos contra su abuelo, Pedro Rivera.

Chapoy preguntó: “¿Cuál fue el motivo de que tus hermanos tomen la decisión de demandar a tu abuelo?”

De inmediato, y de forma tajante, la hija de Jenni Rivera respondió: “El motivo por el que estoy aquí es para anunciar mi gira y también que tengo una fecha importante el 3 de noviembre en el Auditorio Nacional”.

Ayer en @VentaneandoUno, Chiquis Rivera bateó a Paty Chapoy 🤪



Cuando @ChapoyPati quería el chiste de la demanda de sus hermanos y sus abuelos pic.twitter.com/Y3JtSaG5yq — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 14, 2024

Chapoy entendió el mensaje y no volvió a insistir. En las redes sociales, los usuarios apoyaron a Chiquis:

Que gusto que la mandó muy educadamente a chingar a su madre jejejeje. Ahora se la aplicaron jejeje

La que llama reportera de espectáculos, metiéndose en la vida de la gente. Es un espectáculo tener que preguntar algo familiar y personal????

Esa mujer cree que la gente debe responder con solo ser ella jajaja

Jajajajajajajajajaja bien chikis!

¿Qué ocurre entre los hijos de Jenni Rivera y su abuelo?

En septiembre de 2023, los hijos de Jenni Rivera emprendieron una demanda en contra de las disqueras de su abuelo, Pedro Rivera, Cintas Acuario y Ayana Musical.

Aunque se tiene muy poca información de la demanda, Noticias Telemundo informó que era por “haber explotado sin su consentimiento el legado musical de la Diva de la Banda”.

La demanda especifica que Rivera ha obtenido “millones de dólares” en ganancias gracias al legado musical de su hija. Según el contrato, se requiere evidencia clara sobre las regalías de la cantante. Ante la falta de una respuesta definitiva, optaron por recurrir a la vía legal.

El 9 de febrero, la familia se vio envuelta en una disputa en la Corte de Los Ángeles. Rivera salió visiblemente consternada y llorando de la audiencia, mientras los medios de comunicación informaron que los hijos de La Diva de la Banda recibieron una respuesta favorable.

Rivera dijo que “saldrá todo”

Después de salir de la audiencia en la ciudad de Los Ángeles, Chiquis Rivera dejó claro que “toda la verdad saldrá a la luz”.

“Y siguen con el mismo cuento…. Pero SI, SALDRÁ TODO! Y SI, SERÁ COMPROBADO, TODO. Mi madre nos enseñó a usar el cerebro, y no hacer las cosas a lo menso. No estamos felices de que hayan sucedido las cosas de esta manera, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan viendo la cara, ni que sigan con sus mentiras. No es justo…. Pero Dios sí lo es, y hoy se comprobó. 🎤”, expresó la cantante en su cuenta de X, antes Twitter.

A su vez, en un post en su cuenta de Instagram, publicó conversaciones que mantuvo con su mamá antes de morir.

En los textos, Chiquis confiesa que es muy duro estar en la empresa y Jenni le dice que ““Exacto, te estás formando desde muy joven para dirigir grandes empresas pronto”.

También conversaron sobre su familia y cómo trabajaban en el negocio familiar. “Una cosa que me molesta de la gente es cuando empiezan a decir: ‘Hago esto, hago aquello, hago esto por ti aquello’. No lo hacen gratis porque son amables. Se llama responsabilidades, obligaciones, deberes laborales, ellos se ganan la vida haciendo todo eso para nosotros, y además reciben bonificaciones y buen trato y además un trabajo para su marido. Maldición”, manifestó La Diva de la Banda.

Desde que la audiencia, la intérprete de ‘Porque soy abeja reina’ ha evitado hablar al respecto.

