Muestran en video cómo va quedando la casa que Wendy Guevara compró como una inversión

La influencer Wendy Guevara presumió hace unos días que compró una casa con fines de inversión en León, Guanajuato, la cual adecuará de cierta manera para que pueda albergar 4 apartamentos, entre los que se encuentra en el que vivirá su hermana, Érika, quien hasta ahora reside en una zona sumamente peligrosa y en la que las balaceras están a la orden del día.

Si bien es cierto la integrante de ‘Las Perdidas’ aún no nos ha mostrado los avances que ha sufrido su hogar en las últimas semanas, quien sí lo hizo fue Evelin, una de sus amigas.

“Son cuatro departamentos. Sí está bonito, hermanas, porque yo fui la que le conseguí a Wendy esta casa”, se oye decir a Evelin al inicio de su video.

La también influencer nos llevó a ver de cerca las adecuaciones que se le están haciendo a uno de los apartamentos para que muy pronto esté listo para ser habitado y lo hizo acompañada de Wendy.

El material, con duración de dos minutos, no permitió apreciar que dos apartamentos están en planta baja y dos más en planta alta.

“Hay un desma… porque están arreglando. Aquí era un patio”, compartió Evelin, mientras mostraba los baños y los diversos espacios que en un futuro se convertirán en el hogar de la hermana de Wendy.

“Van a tener entradas independientes, cada casa tiene su entrada independiente”, aclaró Evelin.

De acuerdo a Wendy su hermana, quien vive en el barrio Brisas Campestre, todo el tiempo tiene que lidiar con muertes y balaceras, por lo que Wendy optó por cambiarle la vida y comprarle un patrimonio en un lugar más seguro.

“Mi hermana Erika vive en un lugar aquí en León que se llama Brisas del Campestre, es un lugar donde pasan cosas feas, balaceras, muertes, está muy feo el lugar y esa casa es de mi cuñado”, compartió la integrante de ‘Las Perdidas’.

Con el cambio de casa, Erika ya no vivirá tan alejada del resto de sus familiares, lo que le facilitará pasar más tiempo con su familia y, sobretodo, le dará mucha mayor seguridad.

“La cuarta casa, la de abajo, se la voy a regalar a mi hermana Erika que es la que me ayuda a hacer el aseo…. Es mi hermana y si me está yendo bien, pues yo también puedo ayudar a mi familia, si a veces ayudo a mis amigos ¿por qué no ayudar a mi familia”, continuó Wendy Guevara, quien no ha parado de ayudar a los suyos.

