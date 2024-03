Johnny López se independiza y entre lágrimas se va de la casa de su hermana Chiquis Rivera

Johnny López, uno de los hijos de la fallecida Jenni Rivera, se sinceró como pocas veces y, por medio de una sentida publicación, dio a conocer que había decidido dejar la casa que compartió con Chiquis, su hermana, quien ha sido como una madre para él desde la partida de la querida Diva de la Banda.

El joven, quien ya tiene 23 años, expresó su agradecimiento por Chiquis en una conversación que tuvo con Jenicka, su hermana, en el marco de su podcast ‘Overcomfort’.

“”Ha sido muy emotivo, he llorado mucho. No tengo problema en quedarme con mi hermana porque somos muy dependientes emocionalmente el uno del otro. Siento que, en cuanto yo me mude, ella va a quedar embarazada. Quiero estar seguro de que ella y Emilio tengan su propio espacio”, detalló el joven, a quien en febrero le aprobaron su solicitud para tener su propio apartamento.

Además de confesarse en esa plática íntima con su hermana, Johnny también lo hizo con una publicación que hizo hace unas semanas por medio de Instagram

Su agradecimiento fue a través de una sentida fotografía en la que se ve a ambos en diversas fotografías con las que demostraron lo importante que uno es para el otro.

“Gracias por nunca abandonarme, por darme un techo sobre mi cabeza, un lugar al que llamar hogar, por mostrarme lo que realmente es el amor incondicional, por ser el mejor ejemplo de hermana/madre. Por hacerme fácil amar a quien quiero amar, por todas las veces que cocinaste para mí o me pediste comida cuando tenía hambre, por defenderme, por corregirme y animarme a crecer siempre y ser mejor. Por apoyar mis sueños. La mayoría de la gente desearía tener una hermana como tú. Yo nunca lo tuve que desear”, escribió Johnny.

A continuación detalló que los cuidados de su hermana siempre quedarán marcados en su corazón, a tal grado de que hasta hay una canción que él tiene en mente y que la relaciona con todo lo que ella le dio.

“Simplemente doy gracias a Dios porque me dio la bendición de ser tu hijo, la única manera que siento que podría pagarte es dándole a tu hijo el amor que me has mostrado toda mi vida. Mi canción para ti siempre será ‘Green Eyes de Coldplay. Te amo por siempre, nunca dejaré de estar agradecido”, publicó Johnny, quien ya está más que listo para escribir su propia historia.

Sigue leyendo: