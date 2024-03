Francisca muestra en tierna sesión de fotos la casa que comparte con Franco, su bebé de solo un mes

La presentadora dominicana Francisca, de 34 años, abrió las puertas de su hogar a la revista ¡HOLA! para una hermosa sesión fotos en compañía de Franco, su bebé, quien el pasado 11 de marzo cumplió su primer mes de vida.

En las fotografías, que fueron difundidas por la citada publicación, pudimos conocer un poco más a fondo el hogar que la titular de ‘Despierta América’ comparte con su esposo, Francesco Zampogna, así como con Franco y con Gennaro, su hermano mayor.

“Estamos aquí, en casa, en familia, tratando de que todo se adapte, de encontrar nuestra rutina. Franco es una bendición, ha traído tanta luz y tanta alegría, la casa cambia completamente”, compartió ganadora de Nuestra Belleza Latina en un fragmento de la amplia conversación que tuvo con la publicación.

En la portada de la publicación, Francisca mostró su sala, una habitación que está dotada de sofás de tono claro y ubicada justo a un costado de un gran ventanal, por lo que la iluminación en ese lugar es simplemente envidiable.

Al igual mostró los dormitorios de sus hijos, así como el suyo, el cual llama la atención por el tamaño de su cama, pero también por conservar los mismos tonos que tiene en su sala.

Aunque ella es la más feliz del mundo con la casa en la que viven en la Florida, Francisca también es consciente de lo mucho que ya creció su familia, por lo que muy pronto su mudarán a una casa más grande, pues tarde que temprano sus hijos crecerá.

“Me voy a mudar a la casa que siempre he soñado, que siempre he querido, que está diseñada por mí, o sea, obviamente con un equipo de gente profesional que sabe lo que está haciendo, pero todo es como todo lo que yo deseo de una casa, entonces eso me hace mucha ilusión. Lamentablemente, no estuvo lista para cuando yo la quería y me voy a mudar a una casa alquilada”, compartió la también actriz.

Entonces, de acuerdo a lo que comentó, primero se mudarán a un hogar temporal y luego se trasladarán al que será ya su hogar definitivo y que ella misma construyó con la ayuda de unos expertos en la materia.

