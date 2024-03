Wendy Guevara le regala casa a su hermana cansada de que viva entre balaceras y muertes

La influencer mexicana Wendy Guevara, de 30 años y quien ganara ‘La Casa de los Famosos México’, decidió comprarle una casa a su hermana con parte del dinero que ganó en el reality show de Televisa y de las ganancias que ha generado tras su salida de la emisión.

Lo anterior lo comentó en un video que compartió en sus redes sociales, donde detalló que ya estaba cansada de que su hermana tuviera que vivir en una de las zonas más inseguras de León, Guanajuato, ciudad de la que son originarias.

De acuerdo a su testimonio, su hermana Erika Guevara, quien vive en el barrio Brisas Campestre, todo el tiempo tiene que lidiar con muertes y balaceras, por lo que Wendy optó por cambiarle la vida y comprarle un patrimonio en un lugar más seguro.

Mi hermana Erika vive en un lugar aquí en León que se llama Brisas del Campestre, es un lugar donde pasan cosas feas, balaceras, muertes, está muy feo el lugar y esa casa es de mi cuñado”, compartió la integrante de ‘Las Perdidas’.

Con el cambio de casa, Erika ya no vivirá tan alejada del resto de sus familiares, lo que le facilitará pasar más tiempo con su familia y, sobretodo, le dará mucha mayor seguridad.

“La cuarta casa, la de abajo, se lo voy a regalar a mi hermana Erika que es la que me ayuda a hacer el aseo…. Es mi hermana y si me está yendo bien, pues yo también puedo ayudar a mi familia, si a veces ayudo a mis amigos ¿por qué no ayudar a mi familia”, continuó Wendy Guevara, quien no ha parado de ayudar a los suyos.

Además de la casa que le compró a su hermana, Wendy terminó de pagar la suya, compró otra más con fines de inversión, cambió su auto, además de que ya le puso un negocio a sus papás, tal y como lo prometió durante su estancia en el reality show que le permitió incrementar su fama y sus ganancias monetarias.

