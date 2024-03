José Eduardo Derbez y su pareja revelan si su bebé dormirá en el ataúd que tienen en casa

El actor José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, recibirán muy pronto la llegada de su primer bebé, lo que los tiene muy emocionados e ilusionados por esta increíble noticia que les cambiará por completo la vida.

Tan les cambió la vida que el hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo tendrá que buscarle un nuevo lugar al ataúd que compró a su medida, pues su pareja ya dejó más que claro que tendrá que deshacerse de él.

Esto lo hizo saber durante una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con sus seguidores por medio de Instagram, luego de que uno de ellos le preguntara si iban a utilizar el ataúd de José Eduardo como cuna para el bebé que viene en camino.

“Nah, no sé qué se le hará, pero se sacará”, respondió la joven de forma convincente, a la vez de aclarar que el peculiar artículo de su pareja no le da miedo, pero prefiere verlo de lejitos.

“Mientras no lo vea y no lo tenga cerca, todo perfecto”, compartió Paola, por lo que habrá que estar atentos a la decisión que tomará José Eduardo sobre su ataúd, del cual habló por primera vez con Karla Díaz en el programa de YouTube ‘Pinky Promise’.

“El ataúd, cuando empezó la pandemia dije: ‘¿por qué no?’ Se antoja, de repente, ¿No?”, compartió el también presentador de ‘Miembros al Aire’ en una entrevista que concedió en febrero del 2022.

En otro fragmento de la entrevista, en la que también estuvo presente Vadhir, José Eduardo detalló que su ataúd no es un féretro cualquiera, sino que es uno hecho de acuerdo a sus dimensiones, pues no quería adquirir algo que ya usado.

“A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije ‘no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o con pedazos de piel’. Es que mucha gente luego vela a su muertito, lo devuelve o solo lo rento, aquí hay gente muy enferma. Entonces, yo dije: ¡mejor lo hago a mi medida’, con medidas muy exactas, para que no me vayan a dar uno usado y lo hagan bien”, señaló el también actor.

A continuación detalló que en alguna ocasión ha llegado a dormir en el ataúd e, incluso, ha llegado a pensar en hacer el amor en su interior, pero hasta el momento no se le ha presentado la oportunidad.

“La primera noche sí me dio mucho miedo. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí sentía como si mi casa fuera una funeraria, entonces ya con el tiempo le empecé a agarrar cariño y un día me puse una mega peda (borrachera) y dije: ‘me voy a dormir aquí’ y me dormí, pero lo cerré por completo”, contó José Eduardo ante la sorpresa de los asistentes al programa.

Sigue leyendo:

Ex de Toni Costa ‘pasa la página’ y presume lugar donde se refugia tras el fin de su noviazgo

Conoce la mansión de Beverly Hills en la que Rihanna y A$AP Rocky viven a todo lujo

Daniel Bisogno sale del hospital tras un mes internado; seguirá su recuperación en casa

Así es el Dolby Theatre, el lugar donde se celebrarán los Premios Oscar 2024