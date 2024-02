José Eduardo Derbez y su emotiva reacción al ver el ultrasonido de su bebé

Hace tan solo unas semanas el actor José Eduardo Derbez anunció que se convertiría en papá junto a su novia Paola Dalay, y ahora la parejita ha optado por compartir con sus seguidores un momento muy especial para ellos: el ultrasonido de su bebé.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la influencer documentó su más reciente visita al doctor. En su primera publicación, Dalay se dijo contenta por ver a su bebé, a quien llama ‘uvita’: “Bien emocionada porque hoy vemos a uvita”, escribió.

No pasó mucho tiempo antes de que la joven compartiera un video con su pareja, José Eduardo Derbez, como protagonista. En el audiovisual contó que tuvieron la oportunidad de ver la carita de su bebé; sin embargo, ella comentó: “Qué es eso? ¿Le ves forma? ¿De dónde le ves forma de nariz? Yo no le veo forma”.

Por su parte, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sí logró ver con claridad la carita de su bebé y destacó: “Es la nariz”, dijo conmovido el actor, quien permaneció junto a Paola Dalay durante todo el proceso.

Paola Dalay vía Instagram Stories | Foto: Cortesía / @paodalay_2203 Crédito: Cortesía

A pesar de que la feliz pareja decidió compartir este íntimo momento con sus fanáticos, sigue sin revelarse si el nuevo integrante de la familia Derbez será niño o niña. No obstante, no podemos olvidar que su hermana mayor, Aislinn, podría haber revelado este detalle en una entrevista reciente que no pasó desapercibida para nadie.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kailani”, comentó la actriz recientemente, probablemente confirmando que se trataría de una pequeña.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que se convertirían en padres el pasado 25 de enero por medio de un emotivo video en el que se dijeron felices y listos para esta nueva etapa en su vida: “No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también mucha felicidad”, escribieron en ese entonces.

