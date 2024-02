Aislinn Derbez revela por error el sexo del bebé de su hermano José Eduardo Derbez

En medio del furor que ha ocasionado entre el público la noticia de que José Eduardo Derbez va a ser papá, la actriz Aislinn Derbez soltó tremendo bombazo que habría dejado en evidencia el género del nuevo integrante de la famosa familia de actores. ¿De qué se trata? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante la más reciente transmisión del programa “Despierta América” que salió a la luz el fragmento de un video en el que la protagonista de “A la mala” aparece hablando de la nueva personita que se suma a los Derbez y, sin querer, deja saber que se trata de una niña.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía. Todo lo que tú no le dejes hacer se lo voy a dejar hacer yo y también te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kai”, se le escucha decir en el clip.

La manera de referirse a la bebé en femenino no pasó desapercibida para nadie, mucho menos para José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes se encontraban de visita en el matutino de Univision.

Al ser cuestionados al respecto, el hijo de Eugenio Derbez decidió esquivar el tema por medio de un comentario lleno de humor: “Qué fijados son, yo no me fijé”, fue lo que dijo con aparente nerviosismo. Sin embargo, esto parece haber funcionado, ya que los conductores zanjaron el tema para no incomodarlos.

El detalle que la feliz pareja sí ha decidido compartir con el público son las reacciones de sus seres queridos, especialmente de los padres del actor, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

“Le hice una caja que decía ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’ y (puse) una prueba de embarazo y ya. Se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos. Desgraciadamente en ese momento yo me tenía que ir a trabajar, me fui a dar función de teatro; pero luego, luego, terminando la función, regresé con mi mamá y seguimos muy emocionados, lloramos”, contó José Eduardo durante el video en el que dio la noticia de su paternidad.

