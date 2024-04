Mayeli Alonso presume su pancita de embarazo con esta tierna publicación en redes

Mayeli Alonso, quien formó parte del elenco de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, ha dado mucho de qué hablar con el anuncio de su embarazo al lado del boxeador estadounidense, Andy Ruíz.

Fue a través de un inesperado video y sesión de fotos en las que se aprecia una ecografía en la portada de un periódico que la famosa dio a conocer la noticia: “Baby Destroyer on the way. Gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros”, contó hace apenas algunas semanas.

Desde entonces, Mayeli Alonso se ha mantenido abierta a compartir algunos detalles de su embarazo con su comunidad digital. Prueba de ello es su más reciente actividad en Instagram, donde publicó un par de imágenes en las que dejó a la vista su tierna pancita de embarazo.

Para la ocasión, la ex esposa de Lupillo Rivera lució despampanante en un ajustado vestido naranja con una abertura a la altura de la cintura que acentuó su embarazo; zapatillas nude y joyería dorada fueron el complemento perfecto para su look. Asimismo, la famosa no dudó en posar tocando su pancita en varias de las imágenes que publicó.

“Hoy es un día lleno de cosas buenas . Disfruta cada día de tu vida porque el tiempo no regresa , valora tu esencia , se tu mismo , y nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Piensa Fuerte 💪🏾“, escribió Mayeli Alonso para acompañar su publicación.

Sin embargo, el mensaje de la socialité no terminó allí, pues además de compartir esta poderosa reflexión, hizo a sus fanáticos participes de esta nueva etapa de su vida: “Pásenme ideas de nombres para mi Bebe please . De los 2 💙💖”, pidió.

Las respuestas a su publicación no se hicieron esperar, destacando aquellos mensajes en los que estuvieron presentes las recomendaciones de nombres para su bebé: “Mandy = de Mayeli y Andy”, “Creo que este bebé será una mejor versión de ti, una mujer auténtica que tiene una enseñanza de vida por delante para mostrarle a este nuevo bebé” y “Te ves guapísima, el color del vestido te queda súper, hoy tu energía es maravilloso, se ve se siente y lo expandes… hoy brillas”, se lee en la red.

