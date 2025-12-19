Mayeli Alonso e hija de Lupillo Rivera protagonizan fuerte discusión

Areana Rivera, “La Baby”, es una de las hijas de Lupillo Rivera, quien recientemente está en la boca de todos, después de que entrara a un live que realizaba Mayeli Alonso junto a sus seguidores. “La Baby”, al parecer, entró con el único objetivo de entrar en conflicto con la exesposa de “El Toro del Corrido”.

Mientras Mayeli le decía, en reiteradas ocasiones, “cálmate”, la joven insistía de manera ofensiva en que dejara de hablar de su papá y aparentemente de ella. A lo que la empresaria, claramente, respondió que si él podía hablar de ella en su libro, pues ella, como su exesposa, también tenía derecho a ejercer la misma libertad.

Esto no le gustó a “La Baby”, quien aseguraba que Mayeli lo único que busca es figurar en los medios a costa de la imagen de su padre. Mayeli intentó hacerle ver a la joven que su reacción no era normal y que probablemente todo se deba a que tal vez “estás molesta con la vida, con Dios”…

“No hables de mí para hacer dinero”, le decía Areana. A lo que Mayeli Alonso le respondió: “Tu papá habló de mí, de mi vida y de mi familia”. Lo que la empresaria buscaba explicar es que Lupillo no tendría por qué molestarse si ella hace lo mismo con él, ya que a través de su libro “Tragos amargos” él también se encargó de hablar de lo que fue su vida y su relación.

El tema se habló en el programa “Hoy Día”, en donde tuvieron como invitado a Carlos Adyan, quien tomó la postura de Mayeli. Destacando que la joven hija de Lupillo Rivera probablemente no debería meterse en temas que no le competen, y al final, aunque para el resto de panelistas la actitud de Mayeli Alonso era la de alguien “pasivo agresivo”, el problema es que ella estaba haciendo un live con sus seguidores, y fue “La Baby” la que entró para empezar con el conflicto.

Sigue Leyendo más de Mayeli Alonso aquí:

· Mayeli Alonso presume en house tour la casa que tiene en Las Vegas con Andy Ruiz

· Lupillo Rivera reacciona al nacimiento de la hija de Mayeli Alonso

· Nace la bebé de Mayeli Alonso y Andy Ruiz