Jorge Jesus destapa el polvorín con Cristiano Ronaldo tras su amargo adiós de Portugal

El vestidor de las Quinas terminó envuelto en llamas tras el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo, luego de que el estratega lusitano Jorge Jesus destapara que intentó frenar el retiro de la leyenda de 41 años, buscando limpiar los platos rotos de una relación que acabó completamente fracturada por los berrinches y el orgullo del astro del Al-Nassr.

Aunque el timonel intentó suavizar el golpe ante los micrófonos de Canal 11 llenando de elogios al “Bicho” y asegurando que le rogó que se quedara para encabezar su nuevo proceso deportivo, la realidad es que el divorcio ya estaba firmado desde que el Comandante decidió abandonar la concentración sin el permiso de nadie el pasado 30 de septiembre.

Jorge Jesus reage à retirada de Ronaldo. pic.twitter.com/AOtllHGeiB — B24 (@B24PT) November 5, 2026

Esa última indisciplina del astro portugués, que le costó una vergonzosa suspensión de un mes y una multa económica por parte de la Federación, fue el desenlace de un pleito cazado que estalló en el duelo ante Noruega, donde el técnico lo mandó a realizar ejercicios de calentamiento en la banda para al final dejarlo congelado en la banca, desatando una guerra de egos insostenible.

Con el orgullo herido y las tarjetas de castigo sobre la mesa, el mítico atacante prefirió colgar la playera nacional mediante un video en sus plataformas digitales, cerrando de golpe una impresionante era de 23 años defendiendo los colores de su patria, donde acumuló la brutal cantidad de 234 batallas oficiales, 146 gritos de gol y las vitrinas llenas con la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.

Jorge Jesus rompe el silencio tras el retiro de CR7?? pic.twitter.com/41ywiwzwPS — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 5, 2026

La partida del máximo referente luso marca un antes y un después en el balompié internacional, pues la Selección de Portugal tendrá que aprender a caminar sin su eterno capitán, mientras Jorge Jesus hereda un paquete enorme al tener que reconstruir la identidad del equipo en medio del resentimiento de una afición que vio partir a su ídolo de la forma más caótica posible.

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