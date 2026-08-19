Senadores Padilla y Schiff piden supervisión sobre Tina Peters en el condado de Shasta

Los senadores de California Alex Padilla y Adam Schiff expresaron su preocupación tras el anuncio de la Oficina del Registro Electoral del condado de Shasta sobre la contratación de la exsecretaria del condado de Mesa, Colorado, Tina Peters, como asesora principal.

En una carta enviada a la Secretaría de Estado de California, Shirley Weber, con copia a la Junta de Supervisores del condado de Shasta, los senadores Padilla y Schiff instaron a ejercer la máxima supervisión sobre el acceso de Peters a materiales electorales confidenciales.

Padilla es el miembro de mayor rango del Comité de Reglas del Senado, que supervisa los acuerdos electorales federales.

Sigue leyendo: Alex Padilla y otros líderes de California se unen ante recortes millonarios en fondos federales

Los legisladores cuestionaron el propósito del registrador de votantes del condado de Shasta, Clint Curtis, sobre la contratación de Peters, quien fue condenada por delitos relacionados con una violación del sistema de votación.

En 2024, Peters fue declarada culpable de siete cargos penales, incluyendo cuatro delitos graves, por permitir el acceso no autorizado a equipos electorales del condado de Mesa mientras intentaba investigar denuncias falsas sobre las elecciones de 2020.

El presidente Donald Trump salió en su defensa e intentó indultarla a pesar de no tener autoridad sobre sus condenas estatales, y presionó a las autoridades de Colorado para que la liberaran. El gobernador Jared Polis recurrió a su poder de indulto estatal para conmutar su sentencia.

Sigue leyendo: Senadores anuncian inversión de $109 millones en aeropuertos de California

La inquietud de los senadores está en que los planes del condado de Shasta tenga más que ver con la obsesión del presidente Trump por interferir en las elecciones de mitad de mandato que con los antecedentes de Peters.

“Haber sugerido la necesidad de ‘tomar el control de las votaciones’ nombrando a personas que antepondrían la agenda del presidente al cumplimiento de la ley, y su fijación en la aprobación de la Ley SAVE, que crearía importantes obstáculos para el voto de millones de estadounidenses”, dijeron.

Según Curtis, él quiere que Peters ayude al condado a garantizar que las agencias federales puedan verificar la autenticidad de las boletas electorales.

Sigue leyendo: Líderes exigen proteger las costas de California de los planes de la administración Trump

Sin embargo, Padilla y Schiff cuestionaron esa intención, argumentando que ni el FBI ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) organizan elecciones, y que la declaración indica la posibilidad de violaciones a las leyes electorales de California y federales.

“Tras la injustificada redada del FBI en las oficinas electorales del condado de Fulton, Georgia, y la incautación ilegal de boletas por parte del sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, el año pasado, y considerando los antecedentes de la propia Sra. Peters, la oficina del secretario de Estado de California debe tomar esta situación en serio“, expresaron los senadores.

Padilla y Schiff dijeron que, si los funcionarios de Shasta siguen adelante con este plan, solicitaron que se proporcione la máxima supervisión posible para garantizar que la Sra. Peters no acceda indebidamente a las boletas ni a los sistemas de votación o a la información confidencial que pueda afectar los derechos de los 100,000 votantes del condado de Shasta.

Sigue leyendo: Demócratas quieren impedir que ICE despliegue agentes en centros de votación

De hacerlo, los senadores mencionaron que se cometería una violación de la Ley SB 73 de California, que recientemente fue aprobada, o cualquier otra ley electoral estatal o federal.

Sigue leyendo:

· Senador Padilla rechaza la nominación de Todd Blanche como fiscal general de EE.UU.

· Demócratas redoblan presión para proteger a ‘Dreamers’ y beneficiarios DACA

· Senador Padilla apoya a Bass en su reelección como alcaldesa de Los Ángeles