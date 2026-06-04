Senador Padilla rechaza la nominación de Todd Blanche como fiscal general de EE.UU.

El senador Alex Padilla (demócrata por California) consideró que no es la mejor opción la propuesta del presidente Donald Trump para que Todd Bianche sea el fiscal general de Estados Unidos.

“Como fiscal general interino, Todd Blanche ha demostrado ser más leal a Donald Trump que a la ley federal, desde apoyar su fondo discrecional ‘contra la militarización’, hasta proteger al presidente y a su familia de las auditorías fiscales, pasando por perpetuar el encubrimiento de los archivos de Epstein”, declaró Padilla en un comunicado.

Let's be clear: The slush fund is just one piece of a larger corrupt scheme to grant Trump and his entire family broad immunity from tax scrutiny.



While American families struggle to make ends meet, personal gain is ? and has always been ? what matters to Trump most. pic.twitter.com/hdN5Sqwjio — Senator Alex Padilla (@SenAlexPadilla) June 3, 2026

Trump anunció que procedería este jueves a nominar a Blanche, su anterior abogado personal, para dirigir de forma permanente el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos.

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La propuesta del presidente no fue bien recibida por el senador Padilla, quien consideró que no representa la mejor alternativa para los estadounidenses.

“Nos merecemos un fiscal general que anteponga la Constitución a las represalias políticas. El exabogado personal de Trump jamás será apto para ser abogado del pueblo estadounidense“, agregó el legislador de California.

La noche de este miércoles, durante un evento en la Casa Blanca, Trump declaró que daría instrucciones este jueves a Dan Scavino, subjefe del gabinete presidencial, para que Blanche sea nombrado como fiscal general permanente.

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Blanche, de 51 años, se hizo cargo de forma interina del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras el despido de Pam Bondi en abril.

Donald Trump (izq.) quiere a su exabogado Todd Blanche (der.) como fiscal general de EE.UU. Crédito: Sarah Yenesel | AP

La propuesta de Blanche puede ser una nueva prueba de fuego para el presidente Trump sobre el Senado, controlado por los republicanos, que tendría que aprobar el nombramiento.

Recientemente, el Senado se manifestó en contra del plan, ahora descartado, de crear un fondo de $1,800 millones de dólares para las víctimas de la supuesta “instrumentalización” del gobierno.

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Para que la nominación de Blanche avance, necesitaría del apoyo casi unánime de los republicanos en el Senado, que controlan por un estrecho margen de 53 a 47.

Padilla ha luchado para que rinda cuentas el Departamento de Justicia de Trump. El mes pasado, Padilla criticó duramente al fiscal general interino por establecer el fondo discrecional propuesto por el presidente.

El año pasado, Padilla votó en contra de la nominación de Blanche como subprocurador general de Estados Unidos y advirtió sobre los peligros de nombrar a aliados de Trump que se niegan a comprometerse con el cumplimiento de disposiciones constitucionales clave.

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