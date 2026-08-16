Senadores anuncian inversión de $109 millones en aeropuertos de California

Cerca de $109 millones de dólares se invertirán en la modernización de la infraestructura en 51 aeropuertos de California, anunciaron los senadores Alex Padilla y Adam Schiff.

Los recursos provienen de subvenciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), que se entregarán en las mejoras que requieren las terminales aéreas, así como para mejorar la seguridad y fortalecer el sistema de aviación de California.

Según los legisladores, los recursos para los 51 aeropuertos forman parte del Programa de Mejora de Aeropuertos (AIP) de la FAA.

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Entre los trabajos que se llevarán a cabo, dependiendo de cada una de las terminales aéreas, se incluyen la rehabilitación de pistas y calles de rodaje, la mitigación del ruido aeroportuario, la construcción de terminales, pasarelas de embarque de pasajeros y mejoras en la iluminación.

“Los aeropuertos de California son fundamentales para los millones de viajeros, trabajadores y mercancías que mantienen nuestra economía en movimiento”, expresó el senador Alex Padilla, en un comunicado.

“Invertir en esta infraestructura significa pistas más seguras, menos retrasos y aeropuertos construidos para satisfacer las demandas de nuestro estado en contante crecimiento“, añadió.

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Para el senador Schiff, la inversión de los $109 millones de dólares hará que los aeropuertos de California beneficiados con los recursos sean más seguros y fiables.

“Me enorgullece contribuir a la obtención de fondos federales que fortalecerán nuestra infraestructura de transporte, crearán oportunidades económicas y brindarán un mejor servicio a las comunidades de todo el Estado Dorado“, aseguró el senador Schiff.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tiene contemplados fondos por $15,298,016 dólares, que se invertirán en la primera fase de un proyecto para reconstruir la calle de rodaje A, con 3,280 pies de pavimento.

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$15 millones de dólares recibirá el Aeropuerto Internacional de San Diego, recursos que permitirán instalar medidas integrales de mitigación del ruido en 400 viviendas afectadas por la exposición al ruido del aeropuerto.

El Programa de Mejora de Aeropuertos de la FAA también destinará recursos a terminales aéreas regionales, municipales y ejecutivas.

El Aeropuerto de la Costa de las Secuoyas de California – Condado de Humboldt contará con $12,827,980 dólares, para respaldar la segunda fase de construcción, que consistirá en desplazar la calle de rodaje A 150 pies para que el aeropuerto cumpla con las normas vigentes.

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Para el Aeropuerto Municipal de Santa Bárbara, la financiación de $9,180,928 dólares será para la repavimentación, la rehabilitación y la reconstrucción de tramos de las calles de rodaje A5, A3, E y A2.

Recursos por $5,936,870 dólares en el Aeropuerto de Apple Valley permitirán rehabilitar 6,500 pies de la pista 18/36 para mantener la integridad estructural del pavimento, y así, prolongar su vida útil.

Entre las terminales aéreas beneficiadas por el programa AIP están los aeropuertos de Hemet-Ryan, el Aeropuerto Público de Santa María, el Aeropuerto Municipal de Paso Robles, el Aeropuerto Internacional de Sacramento y el Aeropuerto Regional de Monterey.

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Padilla mencionó que, con la actualización programada en los aeropuertos de California, se invierte directamente en empleos, en turismo y en la competitividad del Estado Dorado para las próximas décadas.

Los senadores Padilla y Schiff anunciaron el mes pasado $107 millones de dólares en subvenciones para 16 aeropuertos de California, entre los que están Oakland, Long Beach, Fresno y San José.

En septiembre de 2025, los dos senadores anunciaron que 46 aeropuertos de California recibieron $168.85 millones de dólares en subvenciones del programa AIG, financiado por la Ley de Infraestructura Bipartidista.

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Los dos senadores dijeron, en agosto de 2025, que 72 aeropuertos californianos recibieron $158.4 millones de dólares en subvenciones federales para mejoras.

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