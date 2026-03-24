‘Que ICE no dañe a los viajeros’

Luego del anuncio de las autoridades federales de que agentes de inmigración llegarían a los aeropuertos a asistir en tareas de seguridad, el lunes en el aeropuerto de John Wayne, se veía como cualquier otro día: pasajeros entraban y salían con sus maletas, listos para viajar o regresar a casa sin mucha presión o temor.

Este aeropuerto ubicado en el condado de Orange no estaba en la lista de los 14 designados a donde llegarían los agentes, pero los viajeros partirían o llegarían de aeropuertos donde sí había presencia de ICE como en Chicago y Texas.

Eric, quien llegó al aeropuerto con sus cuatro hijos y su esposa, dijo que iban de viaje a Texas para visitar a su familia. Explicó que sí había escuchado en las noticias sobre los agentes de inmigración en los aeropuertos, pero no se preocupó.

“Somos nacidos aquí, así que no hay razón para tener miedo”, dijo Eric, quien prefirió no revelar su apellido. “Siento que las personas que no tienen estatus saben que no deberían viajar por motivos de seguridad; a la vez, entiendo cómo la presencia de agentes puede hacer que las personas se sientan un poco incómodas por todo lo que está sucediendo ahorita.”

Debido a la prisa para alcanzar su vuelo, el viajero explicó que llegarían al aeropuerto Houston George Bush Intercontinental, uno de los que si están en la lista que recibirían a los agentes de inmigración.

Viajeros entrevistados no estuvieron de acuerdo con la presencia de los agentes de ICE en los aeropuertos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“No sé qué vayamos a ver cuando lleguemos, ni qué experiencia tendremos al regresar, pero esperemos que todo salga bien”, dijo Eric en inglés.

En la zona de llegadas del aeropuerto, una mujer mayor estaba sentada junto a su maleta, esperando a que su hija la recogiera. Cuando se le preguntó qué opinaba de la presencia de ICE en los aeropuertos, puso los ojos en blanco.

“Se que ahorita ciertos aeropuertos necesitan más trabajadores, pero no creo que ICE sea la solución”, dijo la señora, quien también prefiero no compartir su nombre. “Solo espero que se comporten y no le causen daño a nadie”.

Agentes de ICE a los aeropuertos

El presidente Donald Trump anunció el domingo que el lunes se desplegarían cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, debido a que el número de bajas entre los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se ha incrementado, pues algunos trabajadores no han recibido su pago debido al cierre parcial del Gobierno.

Más de 400 empleados de TSA han renunciado desde que comenzó el cierre iniciado el 14 de febrero, según el Departmaento de Seguridad Interna (DHS).

“Se trata de ayudar a los hombres y mujeres de TSA que han perdido cientos de empleados haciendo que las filas se muevan lentamente”, dijo Tom Homan, responsable de la seguridad fronteriza de la Casa Blanca en el programa State of the Union.

Las funciones exactas de los agentes de ICE en los aeropuertos siguen sin estar claras; se ha dicho que podrían estar asistiendo en la verificación de documentos de identidad y encargándose del control de multitudes y de la seguridad.

La lista de los aeropuertos a donde llegaron los agentes incluía 14 grandes aeropuertos que habían sido los más afectados por la escasez de personal disponible. Entre ellos se encuentran el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico) y el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston. Aunque otros aeropuertos conocidos como LAX, no han sido incluidos en la lista, una fuente de CNN ha señalado que la lista puede cambiar en cualquier momento.

“El aeropuerto de Los Ángeles (LAX) no ha registrado desviaciones significativas respecto a los tiempos de espera habituales de los pasajeros en los controles de seguridad de la TSA, por lo que, por el momento, no prevemos cambios en nuestras operaciones ni en la dotación de personal de nuestros socios federales”, afirmaron las autoridades en un comunicado a NBC News.

Arresto en San Francisco

Según fuentes oficiales, el domingo en la noche se dio a conocer la noticia de que agentes federales detuvieron a dos personas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Un vídeo publicado en las redes sociales muestra el momento en que una mujer, luego de ser identificada como Angelina López-Jiménez, se avienta de rodillas, llorando, mientras agentes vestidos de civil la esposaban y se la llevaban delante de su pequeña hija. Esta escena ocurrió en medio de gritos y protestas de los pasajeros contra los agentes.

En una rueda de prensa el lunes en el aeropuerto de San Francisco (SFO), el senador estatal Scott Wiener afirmó que, según tenía entendido, los agentes federales llevaron a la mujer al aeropuerto “para subirla a ella y a su hija a un avión con el fin de deportarlas”, y que se trata de un caso aislado.

En un reporte de NBC News el lunes se vio a varios agentes en distintos aeropuertos caminando en pequeños grupos por las zonas de facturación y situándose cerca de las salidas, la mayoría de ellos sin mascarilla.

Trump afirmó el lunes que fue idea suya enviar agentes a los aeropuertos y añadió que “si eso no basta, recurriré a la Guardia Nacional”. Escribió en Truth Social: “¡ICE hará el trabajo mucho mejor que nunca!”.