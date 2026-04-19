Mujer iraní arrestada en aeropuerto de Los Ángeles acusada de traficar armas

Una mujer fue arrestada la noche de este sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) como sospechosa de traficar armas en nombre del gobierno de Irán.

El fiscal general adjunto de Los Ángeles en California, Bill Essayli, publicó en las redes sociales que Shamim Mafi, de 44 años, residente de Woodland Hills, comparecerá este lunes 20 de abril ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el centro de Los Ángeles.

Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of… pic.twitter.com/l39Gf1WVed — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026

Essayli dijo que a Mafi se le acusa de violar el artículo 1705 del Título 50 del Código de Estados Unidos por ser intermediario en la venta de drones, bombas, espoletas para bombas y millones de cartuchos de munición fabricados en Irán y vendidos a Sudán.

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“Mafi es ciudadana iraní y obtuvo al residencia permanente legal en los Estados Unidos en 2016. Se espera que comparezca por primera vez el lunes por la tarde ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles”, expresó Essayli en su publicación.

El fiscal general adjunto mencionó que Mafi se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante el tribunal.

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Essayli mencionó que Mafi, de ser declarada culpable de los cargos, se enfrenta a una pena máxima de 20 años en una prisión federal.

La detención de la sospechosa de tráfico de armas ocurre cuando Estados Unidos mantiene un alto al fuego en su conflicto bélico con Irán.

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No se proporcionó más información relacionada con el arresto de la ciudadana iraní.

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