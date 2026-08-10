ICE intensifica arrestos en aeropuertos, pero algunas aerolíneas comienzan a negarle el acceso

Los aeropuertos de Estados Unidos se están convirtiendo en un nuevo escenario de tensión entre las autoridades migratorias y las compañías aéreas. Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifica los arrestos de viajeros en terminales del país, comenzaron a conocerse casos en los que empleados de aerolíneas se negaron a facilitar el acceso de los agentes a zonas vinculadas con sus vuelos o exigieron documentación judicial antes de permitirles avanzar.

Uno de los episodios más significativos ocurrió recientemente en Dallas, Texas, cuando agentes de ICE intentaron abordar un avión de Southwest Airlines para detener a una persona que viajaba hacia Orlando. El personal de la compañía no permitió que los oficiales subieran porque llevaban una orden administrativa de inmigración y no una orden judicial firmada por un juez, según documentos revisados por The Wall Street Journal.

El caso no implica que Southwest haya adoptado una política general para impedir los operativos de ICE. Sin embargo, forma parte de una serie de incidentes que está llevando a las aerolíneas a exigir reglas más claras sobre cómo deben desarrollarse las acciones migratorias dentro de los aeropuertos.

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Qué ocurrió con ICE y Southwest en Dallas

El episodio se produjo el 25 de julio durante el embarque de un vuelo de Southwest desde Dallas hacia Orlando. Según la reconstrucción de The Wall Street Journal, los agentes buscaban a una persona cerca de la puerta de embarque y posteriormente solicitaron subir al avión.

Los oficiales presentaron una orden administrativa de inmigración, pero un empleado de la aerolínea se negó a permitirles abordar y sostuvo que necesitaban una orden judicial firmada por un juez. Los trabajadores tampoco facilitaron determinada información de pasajeros ni permitieron que los agentes observaran la pantalla utilizada durante el proceso de embarque.

El episodio de Dallas no habría sido aislado. El mismo reporte señala que Southwest enfrentó al menos media docena de encuentros similares en las semanas anteriores, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación.

También se registró otro caso en un aeropuerto del sur del país en el que ICE pidió colaboración a una compañía aérea para ingresar a un puente de embarque y detener a un pasajero. Esa aerolínea —cuyo nombre no fue difundido— se negó a facilitar el acceso, según el mismo reporte.

ICE aumenta los arrestos de pasajeros en aeropuertos

Los arrestos migratorios dentro de los aeropuertos no comenzaron ahora, pero su frecuencia y modalidad parecen haber cambiado. La American Immigration Lawyers Association (AILA) emitió el 27 de julio una alerta después de recibir numerosos reportes de personas detenidas mientras realizaban viajes domésticos dentro de Estados Unidos.

Entre los casos reportados no aparecen únicamente personas con órdenes finales de deportación. AILA advirtió sobre detenciones de inmigrantes sin estatus legal e incluso de algunas personas que se encontraban en un período de permanencia autorizado debido a solicitudes migratorias pendientes.

The Wall Street Journal informó, citando a un funcionario gubernamental familiarizado con las cifras, que durante julio ICE llegó a realizar entre una y tres docenas de arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses. La cifra no ha sido publicada como una estadística oficial consolidada por ICE.

Los operativos se han registrado en lugares que van desde mostradores de facturación y controles de seguridad hasta puertas y puentes de embarque.

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Por qué las aerolíneas están preocupadas

La controversia no gira solamente alrededor de la política migratoria. Las compañías aéreas son responsables de la seguridad de sus pasajeros y empleados, y determinadas áreas del aeropuerto —como puertas de embarque, puentes de acceso y aeronaves— tienen controles específicos.

Representantes de la industria aérea se reunieron a fines de julio con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para discutir los procedimientos de los operativos migratorios en terminales y solicitar mayor claridad sobre cómo deben actuar los trabajadores cuando ICE intenta acceder a esas áreas.

Airlines for America, organización que representa a las principales compañías estadounidenses, confirmó que el sector mantiene conversaciones con ICE y TSA para establecer procedimientos que prioricen la seguridad cuando se produzca una acción policial dentro de un aeropuerto.

Southwest, por su parte, señaló que cumple las leyes federales y estatales y que dispone de políticas destinadas a verificar que las autoridades presenten la documentación legal apropiada antes de entregar información sobre sus clientes.

JetBlue también sostuvo que no recopila información sobre el estatus migratorio de sus pasajeros y que no posee un programa destinado a identificar o denunciar clientes ante las autoridades por ese motivo.

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Orden administrativa y orden judicial: no son lo mismo

La diferencia entre ambos documentos es central para entender lo sucedido en Dallas. Una orden administrativa de ICE puede ser emitida dentro de la propia estructura de las autoridades migratorias. No está firmada ni revisada previamente por un juez independiente.

Una orden judicial, en cambio, es expedida por un tribunal y supone la intervención de un juez. La Cuarta Enmienda de la Constitución establece requisitos relacionados con causa probable y especificidad para la emisión de órdenes judiciales de registro y detención.

ICE posee amplias facultades legales para realizar detenciones migratorias en determinadas circunstancias. La legislación federal establece también facultades específicas para los agentes de inmigración, incluidas algunas relacionadas con medios de transporte y zonas próximas a las fronteras.

Sin embargo, una orden administrativa no debe interpretarse automáticamente como equivalente a una orden judicial para ingresar en cualquier espacio no público que controle un tercero.

Las reglas pueden depender del lugar, quién controla el área, si existe consentimiento, el propósito del ingreso y las circunstancias específicas del operativo. La normativa federal reconoce además que, en investigaciones criminales, generalmente debe obtenerse una orden de registro salvo que se aplique alguna excepción reconocida, como consentimiento o circunstancias de emergencia.

Por eso, el episodio de Southwest no permite concluir simplemente que “ICE no puede entrar a un avión sin una orden judicial”. La cuestión jurídica es más compleja y depende de la autoridad invocada y de las circunstancias concretas.

Tripulantes también cuestionan la presencia de ICE

La preocupación se extiende entre los trabajadores del sector. La Association of Flight Attendants-CWA (AFA), uno de los principales sindicatos de auxiliares de vuelo de Estados Unidos, abrió un sistema para que sus afiliados denuncien incidentes relacionados con la presencia de agentes de ICE en aeropuertos.

La organización expresó inquietud por posibles problemas de seguridad y por el acceso de agentes a determinadas áreas aeroportuarias. El sindicato sostiene que las operaciones migratorias pueden generar situaciones de tensión en espacios donde pasajeros y trabajadores se encuentran muy próximos.

No se trata, por lo tanto, únicamente de una discusión entre ICE y pasajeros: aerolíneas, empleados, sindicatos y autoridades aeroportuarias están empezando a quedar involucrados directamente en los operativos.

TSA e ICE intensifican su cooperación

Otro elemento detrás del aumento de arrestos es la coordinación entre agencias federales. TSA e ICE pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional. Según fuentes gubernamentales citadas por The Wall Street Journal, TSA ha compartido información de pasajeros para que ICE pueda identificar posibles objetivos de detención antes o durante sus desplazamientos. Esa colaboración habría contribuido a cientos de arrestos desde que comenzó a intensificarse.

DHS defendió sus acciones y sostuvo que las autoridades están aplicando las leyes migratorias y las políticas vigentes.

Al mismo tiempo, la mayor visibilidad de los operativos está generando un escenario que hasta hace poco era menos frecuente: detenciones frente a otros pasajeros, intervenciones cerca de puertas de embarque y agentes intentando ingresar a espacios administrados por las propias compañías aéreas.

¿Puede ICE detener a alguien que toma un vuelo dentro de Estados Unidos?

Viajar en un vuelo doméstico no protege a una persona frente a una eventual acción de ICE. AILA confirmó que recibió múltiples reportes recientes de detenciones de personas que estaban viajando dentro del territorio estadounidense, incluidas algunas con trámites migratorios pendientes.

Eso tampoco significa que cualquier persona con un trámite en curso pueda ser legalmente detenida o deportada de manera automática. El estatus y los derechos de cada viajero dependen de su situación migratoria concreta, las solicitudes presentadas, posibles órdenes previas y otros factores.

Lo que sí evidencia la tendencia reciente es que un aeropuerto ya no puede considerarse un lugar ajeno a los operativos migratorios.

La novedad ahora es otra: a medida que ICE lleva esas acciones más cerca de las puertas de embarque y de los aviones, las compañías aéreas empiezan a preguntarse dónde termina su obligación de colaborar y cuándo deben exigir una autorización judicial adicional. El episodio de Southwest en Dallas muestra que esa discusión ya dejó de ser teórica.

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