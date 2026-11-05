La Met Gala 2027 cambia de rumbo: el nuevo tema es “extraORDINARY”

El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció el jueves 5 de noviembre el nuevo tema de la MET Gala 2027: “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”. La decisión llega después de que John Galliano, quien iba a ser protagonista de la muestra, cancelara su participación a menos de un mes de que se anunciara el tema original, tras las críticas por sus comentarios racistas y antisemitas de 2011 y la amenaza de algunos donantes de retirar su apoyo.

Con este giro, la institución centra la próxima exposición en la creatividad que surge de la ropa y los objetos de uso diario. Según el Costume Institute, la muestra analizará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares para que el público vuelva a mirarlos con otros ojos.

¿Cuándo será la Met Gala?

La MET Gala se celebrará, como es tradición, el primer lunes de mayo: el 3 de mayo de 2027. La exposición abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028. Concebida por Andrew Bolton como una continuación directa de la muestra de 2026, Costume Art, la propuesta pondrá el foco en cómo habitamos la ropa mediante gestos cotidianos, el movimiento y el tacto, y en cómo la artesanía, la construcción, la experimentación con materiales y el ingenio conceptual elevan lo ordinario.

La exhibición reunirá entre 200 y 230 piezas, con un 40 % procedente de los archivos históricos del Met y préstamos de firmas contemporáneas influyentes. El recorrido tendrá dos ejes: por un lado, la elevación de arquetipos, es decir, cómo prendas universales como vaqueros, camisetas o abrigos se transforman en piezas de alta costura; por otro, la magia de lo desechable, con creaciones realizadas a partir de materiales cotidianos como papel, aluminio o cubiertos de mesa.

Entre las piezas destacadas confirmadas figuran los jeans de cuero con efecto trompe l’oeil de Matthieu Blazy para Bottega Veneta en 2023, la colección grunge de Marc Jacobs para Perry Ellis en 1992, el abrigo de plumas de Charles James de 1930 y las creaciones con cucharas metálicas de Hodakova que lució Cate Blanchett.

Aunque el código de vestimenta oficial se dará a conocer en los próximos meses, Bolton adelantó que le gustaría ver a las celebridades reinterpretar básicos como la sudadera con capucha, los jeans y las camisetas desde una óptica de alta costura. El objetivo, según el curador, es que los visitantes salgan mirando su propia ropa de otra manera, con mayor aprecio por lo que merece ser notado y cuidado.

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