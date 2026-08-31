La Met Gala se quedó sin tema: Ya no será sobre John Galliano

En un drástico giro para uno de los eventos más mediáticos de la industria de la moda, el Museo Metropolitano de Arte (Met) canceló de forma definitiva la exposición primaveral dedicada a la obra del diseñador británico John Galliano.

La decisión, motivada por la creciente indignación pública en torno a los antiguos comentarios antisemitas del diseñador, deja al afamado evento del Costume Institute sin tema ni código de vestimenta confirmado a pocos meses de su organización.

La retrospectiva en honor a Galliano buscaba examinar su legado creativo y las complejas controversias éticas que han marcado su trayectoria. Sin embargo, la propuesta generó un inmediato rechazo de líderes comunitarios y donantes clave del museo, como Alice Tisch.

Las críticas cobraron mayor fuerza al constatarse que la fecha estipulada para la gala coincidía con Yom HaShoah, el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto. Además, personalidades políticas como Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York e hija de un sobreviviente del Holocausto, enviaron cartas dirigidas a la organizadora del evento y redactora jefe de Vogue, Anna Wintour, exigiendo mantener un alto estándar de inclusión.

La polémica apela a los incidentes de 2011, cuando se filtró un video de Galliano en París diciendo insultos antisemitas y expresando admiración por Adolf Hitler. Aquel episodio causó su despido de la casa Christian Dior. A pesar de que el creador ha manifestado en repetidas ocasiones su arrepentimiento, las tensiones actuales demostraron que la herida social sigue abierta.

Ante la escalada de la controversia, el propio diseñador anunció su retirada del proyecto, asegurando que no deseaba someter a la institución a una situación insostenible. Por su parte, la directiva del Met confirmó la suspensión oficial del tributo argumentando que el dolor ocasionado era inaceptable.

Con la cancelación de la muestra, los organizadores se encuentran contra el reloj para definir una nueva temática, evaluar un posible cambio de fecha y reestructurar el emblemático despliegue de la alfombra roja.

El museo informó que anunciará próximamente los detalles del nuevo enfoque para la velada.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny se convirtió en un hombre de la tercera edad para la Met Gala

· De Maluma a Rauw Alejandro: Los latinos que brillan en la Met Gala 2026

· Met Gala: Los mejores looks de latinos en la alfombra roja en la historia del evento