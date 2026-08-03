La Met Gala reveló la temática para edición 2027

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la revista Vogue revelaron oficialmente la temática para la esperada Met Gala 2027.

La cita más importante de la moda girará en torno a la exposición “John Galliano: Horizons”, una retrospectiva dedicada al legendario y controvertido diseñador británico de 65 años. Sin embargo, el anuncio desató una ola de posturas encontradas debido al historial del modisto.

La exhibición, que estará abierta al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, repasará más de cuatro décadas de trayectoria del creador, desde su graduación en Central Saint Martins en 1984 hasta sus etapas doradas en Givenchy, Christian Dior y su actual rol en Maison Margiela.

Según precisó el museo en un comunicado, la propuesta no eludirá la controversia y abordará tanto sus aportes creativos como “la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera”.

El origen de la polémica se remonta a 2011, cuando Galliano fue condenado por un tribunal de París tras pronunciar insultos antisemitas y racistas en un bar. Aquel escándalo provocó su despido inmediato de Dior y de su propia firma. Aunque el diseñador ofreció disculpas, realizó rehabilitación por adicciones y retornó a la moda en 2014, el homenaje generó alarma en la comunidad judía neoyorquina, que percibe la decisión con preocupación en un contexto de repunte del antisemitismo local.

Ante la delicadeza del asunto, Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y fideicomisaria del Met, junto al curador Andrew Bolton y el propio Galliano, sostuvieron reuniones previas con rabinos y referentes comunitarios. Líderes como el rabino Joshua Davidson y Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación (ADL), instaron al museo a integrar en la muestra una reflexión profunda sobre los peligros del antisemitismo y la responsabilidad ética, evitando que se perciba como un blanqueamiento de su figura.

A pesar de las críticas en redes y el escepticismo de diversos sectores, Wintour defendió enfáticamente la selección: “La carrera de Galliano no está definida por un solo momento”, afirmó, añadiendo que “no hay nadie más merecedor de una exposición de esta escala”.

Con esta muestra, Galliano se convertirá en apenas el tercer diseñador vivo en recibir una exposición individual en el Met, un privilegio que antes solo obtuvieron Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017.

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