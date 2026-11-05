Santiago Giménez calla bocas sobre problemas psicológicos por su falta de gol

Santiago Giménez reapareció en la UEFA Champions League para callar bocas de golpe y sepultar los rumores que vinculaban su falta de gol con supuestos problemas psicológicos. El exdelantero de Cruz Azul ingresó de cambio al minuto 67 frente al Napoli y revolucionó el ataque del FC Porto en un duelo de vida o muerte para los suyos.

El “Bebote” regresó prácticamente del más allá futbolístico en las noches mágicas de Europa al ser habilitado en una función inusual como extremo por la banda derecha. Apenas cuatro minutos después de pisar el césped, el atacante azteca desbordó con furia y le puso una asistencia perfecta a Gabri Veiga para ampliar la ventaja lusitana.

?? En EXCLUSIVA con @JuanJRueda platicó con Santi Gimenez tras la victoria del Porto ante Napoli.



Ingresó de cambio y dio una asistencia. ¿Cómo se sintió como extremo por derecha? Una posición poco habitual en él.#ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/IHnxyE3kay — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Por si fuera poco, el canterano celeste intervino de forma directa en la jugada que provocó una pena máxima y la tarjeta roja para el defensor Rafa Marín, sellando una soberbia actuación en el contundente triunfo por 4-1 que revivió las esperanzas del cuadro de Francesco Farioli tras arrastrar tres derrotas al hilo.

Tras el silbatazo final, Giménez rompió el silencio ante los medios de comunicación y mandó un mensaje contundente a sus detractores. El atacante mexicano reconoció que hubo personas en el entorno que dejaron de confiar en su rendimiento, pero sostuvo con firmeza que esa percepción externa jamás afectó su convicción.

“Mucha gente puede dudar de ti, mucha gente ha desconfiado de mí, pero yo confío mucho en mí, mi familia confía en mí y no necesito de nadie más; después sacan que tengo problemas psicológicos, pero realmente estoy disfrutando al máximo y todo eso fue falso”, soltó el futbolista con tremenda categoría ante la prensa.

Santiago Gimenez convence a Francesco Farioli. Las palabras del entrenador del Porto sobre el futbolista mexicano. @somos_FOX pic.twitter.com/fOGq9yMW2h — Juanjo Rueda (@JuanJRueda) November 5, 2026

Con esta declaratoria, el atacante nacional desmitificó por completo las versiones sobre su estado mental y destacó el gran ambiente de unión que encontró en el vestidor portugués. De esta manera, el ariete azteca recuperó las buenas sensaciones dentro de la cancha y puso punto final a las especulaciones sobre su presente.

Finalmente el técnico del FC Porto, el italiano Franceso Farioli destacó la buena labor del delantero mexicano en una posición queno había jugado que fue extremo por derecha, desde donde logró conseguir una asistencia y después el pase para un compañero que desencadenó en un penal a favor del cuadro lusitano.

“Santiago Giménez entró con el entendimiento del juego y su aporte fue importane en el momento que necesitabamos delanteros y mayor fuerza en el ataque. Creo que pronto vendrá lo mejor de su crecimiento a favor del equipo, pues tiene condiciones importantes”, concluyó.

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