Ninel Conde abandona la competencia de “Top Chef VIP 5”

Ninel Conde protagonizó un tenso momento anoche en “Top Chef VIP 5”. Después de una dinámica en la que, como líder, no supo estar a la altura del reto, la cantante decidió abandonar la competencia, ante la incredulidad de sus compañeros, jueces y una Carmen Villalobos que aparentemente no supo qué decir.

Desde un punto crítico, la decisión de Ninel más la reacción del equipo del programa me hace sospechar y suponer muchas cosas.

Llevamos cuatro temporadas de este reality, cinco con esta actual edición. Y hoy, lunes 17 de agosto, conoceremos el nombre del primer eliminado de la competencia. Para este momento, en todas las temporadas, la primera eliminación siempre se ha vivido como un golpe directo al corazón, porque aunque para el público solo llevemos una semana de competencia. Pero ellos, las largas horas de grabación en las cocinas de “Top Chef” equivalen a semanas y meses más largos de convivencia.

Por ende, cada salida es difícil. Recordemos la eliminación de Scarlet Ortiz en la primera temporada y lo mucho que tanto fans como famosos lloraron al verla partir.

De alguna forma, el abandono de Ninel se vio muy simple. Poca reacción para el cariño que personalidades como Nieveles, Mauricio, Carmen y Athenea habían mostrado por una compañera de competencia.

Por otra parte, los rumores apuntan a que Ninel sigue en Colombia. Sobre todo porque en sus redes sociales al parecer publicó videos del terremoto reciente que azotó a dicho país. ¿Será que “El Bombón Asesino” volverá a la competencia o reaparecerá en alguna nueva producción de Telemundo?

Si al final Ninel en efecto se queda fuera de la competencia, la verdad, sí me parece una verdadera lástima porque no solo hemos podido ver que tiene talento para la cocina. Ella ganó una de las primeras inmunidades durante esta primera semana de competencia. Pero es que además, en temas de contenido, tiene la personalidad para gustarle al público de manera masiva. Porque aporta de todo: drama, amor, comedia, sentimiento y villanía.

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