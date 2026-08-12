Aylín Mujica se gana la primera inmunidad y “ventaja secreta” de la quinta temporada de “Top Chef VIP”

Anoche dio inicio la quinta temporada de “Top Chef VIP”. El público televidente pudo conocer una versión diferente de cada uno de los famosos que conforman esta nueva edición. Hablamos de: Ninel Conde, Lupillo Rivera, Stephanie Salas, Carlos Ponce, Aylín Mujica, Roberto Romano, Sheynnis Palacios, Carlos “Caramelo” Cruz, Nailea Norvind, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Athenea Pérez, Guty Carrera, Diana Haro, Carlos Ferro, José Joel, Gaby Borges, Kelly Ríos, Mauricio Garza, Nievelis González y Miguel Arce.

El primer acercamiento de estos competidores a los fogones de “Top Chef VIP 5” los llevó a cocinar un platillo que le permitiera a los jueces -los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez “Chef Tita” y Betty Vázquez- conocerlos. Este ejercicio hizo que muchos se remontaran a su infancia y, por ende, a los recuerdos que forman parte de la historia que los forjó a ser lo que hoy día vemos en pantalla.

El resultado de esta dinámica nos dio a Aylín Mujica como primera gran ganadora de esta edición. La cubana se quedó no solo con la primera inmunidad, sino también con la primera. “Ventaja secreta”. Esta temporada, por otra parte, la acumulación de inmunidades les permitirá a los participantes avanzar a la final, si es que llegan a acumular alrededor de ocho inmunidades. Pero si alguno llega a sumar 12, entonces automáticamente podrá convertirse en finalista de esta temporada.

Miguel Arce

Algunos nombres ya empezaron a quedarse en la memoria colectiva de los televidentes. Y uno de los primeros es el de Miguel Arce, quien al parecer llegó con un ojo muy crítico y una visión menos sensible de la competencia.

Anoche, el hecho de que muchos de sus compañeros llegaran hasta las lágrimas le hizo sentir que algunos podrían haber buscado esas emociones para sensibilizar a los televidentes. Y ojo, buena parte del público estuvo de acuerdo en sus observaciones.

Sigue leyendo más de “Top Chef VIP 5”:

Todo lo que debes saber antes del estreno de “Top Chef VIP 5”

Carlos “Caramelo” Cruz y Lupillo Rivera volverán a verse las caras en ‘Top Chef VIP 5’

Todo listo para el regreso de “Top Chef VIP”: 20 celebridades aceptan el reto por $200,000 dólares